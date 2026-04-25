Héroes y Metros logran triunfos en la LNB

El importado Jordan Hall fue vital en el triunfo de los Metros de Santiago que mantienen su invicto ( FUENTE EXTERNA )

Jordan Hall se vistió de héroe al anotar el canasto que le dio la victoria a los Metros de Santiago 92 por 90 ante los Reales de La Vega en partido de la ronda regular de la LNB celebrado este sábado en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel.

Con 13.9 segundos por jugar del último cuarto, Hall convirtió el canasto de media distancia que le dio la victoria a los Metros, que mantienen su invicto con 6-0.

Los Reales, con marca de 3-3, vieron cortada una racha de tres victorias seguidas. Los parciales finalizaron 21-27, 24-31, 24-18, 23-14 a favor del equipo de Santiago.

Los Reales se disponían a hacer el saque de esquina, pero Adris de León interceptó el balón, dio un pase a Jordan Gerónimo debajo de los tableros, y recibió falta de Víctor Martínez. La infracción fue declarada antideportiva con 13.9 segundos por jugar y el partido 89-90. Gerónimo igualó 90-90 al convertir un lance libre.

Por los Metros, que remontaron una desventaja de 13 puntos en la segunda mitad, Hall anotó 16 puntos, al igual que Anthony Fairley, mientras que Troy Cracknell fue el mejor con 22 puntos; Adris de León agregó 12 con ocho asistencia, y Florent Tamba terminó con 13 unidades y 11 rebotes.

Por los Reales, Anderson Mirambeaux anotó 19 puntos, escoltado por Malachi Richarson, con 12 tantos y siete rebotes, mientras que Darius Mcneill y Keith Williams terminaron con 11 cada uno.

Los Metros tocaron la puerta en tres ocasiones en el último cuarto. Con 8:35 por jugar se acercaron a cuatro puntos (72-76), con un triple de Adris de León, y con 5:46, se pusieron 79-82, y con 4:51, volvieron a estar a tres puntos (81-84).

En las tres ocasiones, los Reales hicieron uso de la defensa para impedir la reacción de los visitantes.

Héroes de Moca propinan surra a los Leones

Los Héroes de Moca apabullaron a Leones de Santo Domingo al derrotarlos 102-85 durante la jornada sabatina en el partido efectuado en el techado del club San Carlos.

La presión defensiva de los mocanos, que lograron su segundo triunfo de la campaña, fue muy efectiva durante todo el partido, provocando que los Leones tuviesen un errático encuentro en donde totalizaron 23 pérdidas de balón, 18 de ellos en la primera mitad.

Por los Héroes (2-3), Jonh Clark Jr. fue el máximo anotador con 21 puntos, 5 rebotes e igual cantidad en asistencias y robos, seguido por Caleb Huffman, con 18 tantos y 4 asistencias. Jayson Valdez aportó 8 unidades, 10 asistencias y 6 robos.

Por Leones (1-4), Reggie Quezada encestó 17 tantos pero perdió 8 balones, mientras que Gerardo Suero anotó 16 puntos, capturó 8 rebotes y perdió 4 pelotas.

Jornada de este domingo

Los Titanes del Sur reciben a los Soles del Este, a las 5:00 de la tarde, en el Polideportivo de San Cristóbal, y a las 5:30 de la tarde, los Marineros de Puerto Plata visitan a los Cañeros del Este en el Polideportivo Eleoncio Mercedes de La Romana.