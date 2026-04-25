Los Magic trepan, los Thunder siguen imparables y los Knicks reviven en los playoffs de la NBA

Karl-Anthony Towns en gestión ofensiva en el cuatro partido de la serie de los Knicks de Nueva York ante los Atlanta Hawks ( AFP )

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Los Orlando Magic se adelantaron este sábado 2-1 arriba en su serie ante los Detroit Pistons, mientras los Oklahoma City Thunder casi noquearon a los Phoenix Suns al ponerse 3-0 y los New York Knicks empataron a dos juegos ante los Atlanta Hawks.

Estas son las escenas de la jornada en la primera ronda de los playoffs de la NBA:

-Los Magic trepan-

El equipo de Florida hizo respetar el Kia Center al imponerse 113-105 ante un Detroit que inició la serie como amplio favorito, tras terminar en el primer lugar de la Conferencia Este en la fase regular de la liga de baloncesto de Norteamérica.

El escolta Desmond Bane tuvo una tarde inspirada de larga distancia al anotar siete de sus nueve intentos desde la línea de tres y firmar un registro de 25 puntos para los dueños de casa.

Sin embargo, Paolo Banchero fue el jugador de mayor influencia en el partido con su determinación en la zona pintada y múltiples acciones defensivas que evitaron los intentos de remontada de la visita.

"Esto es increíble", dijo Banchero, de 23 años, a la cadena NBC. "Tenemos mucho respeto por Detroit, pero no les tenemos miedo, debemos continuar de esta forma".

El jugador de origen italiano disputó 38 minutos, en los que firmó 25 puntos, 12 rebotes y nueve asistencias.

Cade Cunningham, en cambio, tuvo una jornada atípica para los Pistons, tras lanzar para una efectividad del 35 por ciento (8/23), con nueve malas entregas, pero liderando la ofensiva de los suyos con 27 puntos.

Un triple suyo con 3:14 minutos por jugar le permitió a Detroit recuperarse de un déficit de 17 puntos y empatar el partido a 104, hasta que el alemán Franz Wagner anotó cinco puntos consecutivos y regresó la calma a Florida.

El lunes, también en el Kia Center, Orlando tendrá la gran oportunidad de ponerse a un partido de avanzar a la siguiente ronda.

- Thunder, a un paso de avanzar -

Ese día los campeones defensores, los Thunder, tendrán la posibilidad de asegurar su presencia en la próxima fase, gracias a su victoria 121-109 en el Mortgage Matchup Center, hogar de Phoenix, en los playoffs de la Conferencia Oeste.

Shai Gilgeous-Alexander, finalista al premio al Jugador Más Valioso (MVP), se mostró en su máximo nivel. El canadiense estableció una nueva marca personal en playoffs con 42 puntos.

Fue una jornada sumamente efectiva, en la que anotó 15 de sus 18 intentos desde la cancha y 11 de 12 desde la línea de tiros libres.

"Dejé que el juego viniera a mí y ayudé a mis compañeros", comentó Gilgeous-Alexander. "Trabajamos bien como equipo, no nos separamos de nuestros valores y logramos sacar la victoria".

A pesar del lleno en el Mortgage Matchup Center, los Suns desperdiciaron una ventaja de hasta nueve puntos temprano en el segundo cuarto.

Pero el poderío ofensivo de OKC, que suma once triunfos consecutivos en partidos de primera ronda en playoffs, se impuso por medio de Jaylin Williams (17) y Cason Wallace (11), quienes sumaron doble dígitos desde la banca.

Los Suns ya no tienen margen de error y deberán ganar los cuatro partidos restantes de la serie para evitar la eliminación. Su camino cuesta arriba comienza el lunes en condición de local.

-Knicks arrollan en Atlanta-

Los New York Knicks tuvieron su mejor presentación de la postemporada y derrotaron 114-98 a los Atlanta Hawks para igualar la serie 2-2 por la primera ronda de los playoffs en el State Farm Arena (Atlanta).

El cuadro neoyorquino tuvo un estupendo inicio de partido limitando a 20 puntos a los locales en el primer cuarto y anotando 31 en el segundo.

Después de sufrir derrotas consecutivas en el segundo y tercer juego, era imperativo para el equipo dirigido por Mike Brown conseguir la victoria y recuperar ventaja de campo en una serie que ahora se define a tres juegos.

El británico OG Anunoby fue el máximo anotador con 22 puntos mientras que el dominicano Karl-Anthony Towns aportó un triple doble de 20 puntos, 10 asistencias y 10 rebotes.

"Hemos entendido la magnitud de este partido", afirmó Towns, quien logró el primer triple doble de su carrera en los playoffs.

"Este tipo de actuaciones son las que necesitamos para ser exitosos en los playoffs", agregó.

New York alcanzó a liderar hasta por 24 puntos temprano en el cuarto período, incluida una racha de 11 puntos de manera consecutiva.

Por los Hawks, CJ McCollum fue el máximo anotador con 17 puntos en una jornada con una pobre efectividad para todo el equipo anotando ocho de 35 oportunidades desde la línea de tres.

La serie regresará el martes al mítico Madison Square Garden para el quinto juego.

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