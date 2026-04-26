Anthony Edwards fuera varias semanas: Minnesota pierde a su estrella en pleno cierre de serie

Lo que comenzó como una noche de triunfo para los Minnesota Timberwolves se ha transformado en un desafío de supervivencia.

La estrella del equipo, Anthony Edwards, estará fuera de las canchas por varias semanas tras sufrir una hiperextensión de rodilla y una contusión ósea durante el cuarto juego contra los Denver Nuggets.

A pesar del aparatoso incidente en el que su rodilla se dobló hacia atrás tras un intento de tapón, los exámenes médicos trajeron un respiro de alivio al confirmar que no hay daño estructural en los ligamentos.

Sin embargo, el tiempo de recuperación dejará a Edwards fuera por el resto de la primera ronda y, posiblemente, parte de unas eventuales semifinales de conferencia.

Un panorama complicado en la rotación

La baja de Edwards no es el único golpe para el esquema de Minnesota. El equipo también confirmó la pérdida de Donte DiVincenzo, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles apenas iniciado el encuentro del sábado.

Sin su pareja de escoltas titular, los Wolves deberán confiar en la épica deportiva vista en el Juego 4, donde Ayo Dosunmu tomó el relevo con una actuación histórica de 43 puntos para poner la serie 3-1 a favor de Minnesota.

Los Timberwolves viajarán a Denver para el quinto partido este lunes, buscando cerrar la serie con un banquillo que, aunque mermado, demostró tener la capacidad de responder bajo máxima presión.