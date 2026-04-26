Eusebio Suero comanda el triunfo de Cañeros

Romeao Ferguson en gestión ofensiva ante la defensa de Darin Rosario en el partido entre Titanes del Sur y Soles del Este en el Polideportivo de San Cristobal. ( FUENTE EXTERNA )

Eusebio Suero encabezó a cinco jugadores de los Cañeros del Este en cifras dobles, durante la victoria este domingo 90-86 en tiempo extra sobre los Marineros de Puerto Plata en el Polideportivo Eleoncio Mercedes, en la acción de la LNB.

Suero concluyó con 23 unidades, seis asistencias y cinco rebotes para los Cañeros (2-4), que contaron también con 16 puntos de Matt Herasme, 12 de Bryan Polanco y los 13 rebotes, 10 asistencias y siete tantos de Rafail Lanaras.

Por los Marineros (2-3), Emmanuel Omogbo consiguió 23 puntos, 13 rebotes y cinco asistencias y Luis Feliz se fue con 20 puntos y ocho capturas.

Titanes vencen a Soles

Romeao Ferguson presentó buenas credenciales al encestar 20 puntos con cinco rebotes y cuatro asistencias en su debut en la liga, en el triunfo de los Titanes del Sur sobre los Soles del Este.

Jhonatan Araujo, con 15 tantos, 15 rebotes y seis asistencias; Dana Tate Jr, con 17 unidades, y Shaun Williams aportó 11 puntos y ocho asistencias.

Por los Soles, Jonathan Bello fue el mejor con 25 puntos y ocho rebotes; Jean Carlos Quezada terminó con 19 tantos y siete rebotes.

Próximos partidos

La actividad se reanuda el martes a partir de las 8:00 p.m. con la visita de Soles del Este a Cañeros del Este en el Eleoncio Mercedes y la de Leones de Santo Domingo visiten a los Gigantes Basketball Club en el Mario Ortega.