Según fuentes: Kevin Durant no estará con Houston en cuarto partido de playoffs

Los Houston Rockets no esperan que su estrella Kevin Durant dispute el cuarto partido de la serie contra Los Angeles Lakers, según informaron fuentes a ESPN este domingo.

A Durant se le ha diagnosticado una contusión ósea en el tobillo izquierdo —que ya tenía esguinzado— tras someterse a pruebas adicionales; una lesión que, según las fuentes, habitualmente lo mantendría fuera de las canchas entre dos y tres semanas durante la temporada regular. El jugador ha recibido tratamiento ininterrumpido con el objetivo de poder jugar, pero los médicos aún no le han dado el alta médica.

Durant sufrió la lesión durante la segunda mitad del partido que los Rockets perdieron ante los Lakers el martes por la noche. En los días posteriores presentó inflamación y, según las fuentes, la contusión ósea provocó un aumento de la hinchazón, rigidez y una reducción de la movilidad en el tobillo afectado.

Estuvo en el edifició

Durant acudió a las instalaciones de los Rockets este domingo por la mañana para realizar su rehabilitación junto al cuerpo médico del equipo, y participó tanto en la sesión de análisis de video como en las reuniones con sus compañeros.

Durante este fin de semana, se ha mantenido involucrado en todas las actividades del equipo que no guardan relación directa con el juego de baloncesto.

En su temporada de debut con Houston (2025-26), Durant se perdió únicamente cuatro partidos de la temporada regular, ninguno de ellos a causa de lesiones. Sin embargo, ahora se perderá su tercer encuentro de la postemporada.