Cooper Flagg, alero de los Mavericks, es elegido Novato del Año de la NBA

Cooper Flagg, alero estadounidense de 19 años de los Dallas Mavericks, fue elegido Novato del Año de la NBA en 2026, según anunció la liga de baloncesto este lunes.

Flagg, seleccionado por Dallas con la primera elección global en el Draft del año pasado, promedió esta temporada con los Mavericks unas cifras que superaron a todos los novatos de la liga: 21 puntos, 6,7 rebotes, 4,5 asistencias y 1,2 robos por partido.

Logros destacados de Cooper Flagg en su temporada de novato

Pese a que su equipo terminó con un balance de 26-56 y se quedó fuera de los playoffs, Flagg se convirtió en el primer novato en liderar a su franquicia en puntos, robos, rebotes y asistencias desde Michael Jordan, quien fue Novato del Año de la NBA en 1985 con los Chicago Bulls.

Al anotar 51 puntos a principios de este mes en una derrota ante Orlando, Flagg se convirtió en el jugador más joven en la historia de la NBA en registrar una actuación superior a 50 puntos.

También hizo cuatro partidos de 40 puntos en la temporada, la cifra más alta para un novato desde Allen Iverson en la campaña 1996-97, y batió el récord establecido por LeBron James de mayor cantidad de partidos de 40 puntos en la NBA por parte de un juvenil.

Flagg es el tercer jugador en la historia de los Mavericks en ganar el premio al Novato del Año, uniéndose a Jason Kidd (1995) y al ganador de 2019, Luka Doncic.

Competencia y resultados de la votación para Novato del Año

Justamente el traspaso de Doncic hacia Los Angeles Lakers en la temporada pasada propició que Dallas obtuviera la primera elección global, con la que escogió a Flagg.

V.J. Edgecombe, escolta bahameño de 20 años de los Philadelphia 76ers, y Kon Knueppel, alero estadounidense de 20 años de los Charlotte Hornets, fueron los otros finalistas para el galardón.

En la votación, realizada por un panel global de medios de comunicación, Flagg recibió 56 votos para el primer puesto y un total de 412 puntos, frente a los 44 votos para el primer puesto y 386 puntos obtenidos por Knueppel.

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