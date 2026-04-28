Jordan Hall es el Jugador de la 2da semana en la LNB
El importado de los Metros de Santiago terminó la semana con 74 de valoración
Jordan Hall resultó ganador del premio del Jugador de la Semana 2 de la LNB, por su destacada participación con los Metros de Santiago entre el 21 y el 26 de abril.
El delantero, que ayudó a los Metros a quedar con récord de 3-0 en la semana anterior, promedió 18.0 puntos, 4.3 rebotes, 8.0 asistencias y registró 74 en eficiencia. Además, lanzó para un 53 por ciento de campo, incluyendo 38 por ciento en disparos de tres.
Competencia y votación para el Jugador de la Semana
Hall consiguió 35 de los 78 votos que emitieron los periodistas que cubren el circuito de primera división, superando a Reggie Quezada, de los Leones de Santo Domingo, quien recibió 24 preferencias.
Quezada, cuyos Leones tuvieron registro de 0-3 en la semana anterior, sobresalió con 25.3 unidades en esos partidos, además de 5.3 tableros, 3.3 asistencias y 57 de eficiencia.
Rafail Lanaras (9), de los Cañeros del Este, Gerardo Suero (5), de los Leones, Anthony Fairley (2), de los Metros, Emmanuel Omogbo (2) y Luiz Feliz (1), de los Marineros de Puerto Plata, también recibieron valoraciones.
- Hall se unió a Luismal Ferreiras (Gigantes Basketball Club) entre los jugadores que han ganado la distinción de Jugador de la Semana, en la temporada 2026 de la LNB.