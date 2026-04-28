Jordan Hall es el Jugador de la 2da semana en la LNB

Jordan Hall resultó ganador del premio del Jugador de la Semana 2 de la LNB, por su destacada participación con los Metros de Santiago entre el 21 y el 26 de abril.

El delantero, que ayudó a los Metros a quedar con récord de 3-0 en la semana anterior, promedió 18.0 puntos, 4.3 rebotes, 8.0 asistencias y registró 74 en eficiencia. Además, lanzó para un 53 por ciento de campo, incluyendo 38 por ciento en disparos de tres.

Competencia y votación para el Jugador de la Semana

Hall consiguió 35 de los 78 votos que emitieron los periodistas que cubren el circuito de primera división, superando a Reggie Quezada, de los Leones de Santo Domingo, quien recibió 24 preferencias.

Quezada, cuyos Leones tuvieron registro de 0-3 en la semana anterior, sobresalió con 25.3 unidades en esos partidos, además de 5.3 tableros, 3.3 asistencias y 57 de eficiencia.

Rafail Lanaras (9), de los Cañeros del Este, Gerardo Suero (5), de los Leones, Anthony Fairley (2), de los Metros, Emmanuel Omogbo (2) y Luiz Feliz (1), de los Marineros de Puerto Plata, también recibieron valoraciones.

Hall se unió a Luismal Ferreiras (Gigantes Basketball Club) entre los jugadores que han ganado la distinción de Jugador de la Semana, en la temporada 2026 de la LNB.