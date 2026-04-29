Ketel Marte jonroneó en festival de palos de los Diamondbacks en Milwaukee

Para Ketel Marte fue el quinto cuadrangular de la campaña. ( FUENTE EXTERNA )

El dominicano Ketel Marte fue uno de cuatro jugadores que volaron la cerca, incluyendo Nolan Arenado con uno de tres carreras y los Diamondbacks de Arizona vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 6-2 el miércoles por la noche. Ildemaro Vargas extendió su racha de hits a 22 juegos.

Adrián Del Castillo y Corbin Carroll también conectaron de cuadrangular para los Diamondbacks, y el abridor Eduardo Rodríguez ponchó a cuatro y permitió cinco hits, dos carreras y cuatro bases por bolas en 4 2/3 entradas.

Vargas conectó dos sencillos y ahora está empatado con Joe Torre en la tercera racha de hits más larga al inicio de una temporada desde 1940. La racha de Torre se produjo en 1971 con los Cardenales. Ron LeFlore de Detroit conectó hits en 30 juegos consecutivos al inicio de la temporada en 1976.

Contando el final de la temporada pasada, Vargas ha conectado hits en 25 juegos consecutivos. Kevin Ginkel (1-1) se llevó la victoria como relevista con tres ponches y un hit en 1 1/3 entradas.

Brice Turang y Luis Rengifo conectaron dos hits cada uno para los Cerveceros. Jake Bauers abrió el marcador con un doble productor en la primera entrada, y Turang hizo lo propio en la tercera.

El jonrón solitario de Del Castillo redujo la ventaja a la mitad en la cuarta entrada, y Arenado le dio la ventaja definitiva a los Diamondbacks con un cuadrangular de tres carreras de 125 metros tres bateadores después.

Para liquidar

Marte y Carroll conectaron jonrones consecutivos ante Grant Anderson en la novena entrada. Anderson no había permitido jonrones en 15 apariciones esta temporada y llevaba cinco apariciones seguidas sin permitir carreras.

Brandon Sproat (0-2) lanzó 4 1/3 entradas, permitiendo seis hits y cuatro carreras, ponchando a cinco bateadores.

El derecho Brandon Woodruff (2-1, 3.77 ERA) abrirá el partido para Milwaukee contra el también derecho de los Diamondbacks, Michael Soroka (4-0, 2.60), en el partido decisivo de la serie del jueves.