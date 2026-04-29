Gigantes mantienen invicto y Lugic se luce en La Romana

Charlie Brown Jr. donquea el balón en el partido ante los Leones de Santo Domingo en la Liga Nacional de Baloncesto ( FUENTE EXTERNA )

Los Gigantes Basketball Club extendieron a seis su cadena de triunfos en forma seguida al vencer 87-81 a los Leones de Santo Domingo en partido de la ronda regular de la LNB celebrado este martes en el Techado Mario Ortega de San Francisco de Macorís.

Los Gigantes (6-0) figuran en la primera posición, igualados con los Metros de Santiago, que tienen récord similar. Los Leones colocaron su marca en 1-5. Los locales barrieron la serie particular 2-0 ante los Escarlatas. Los parciales quedaron 27-20, 21-20, 19-18 y 20-23.

El partido se mantuvo cerrado en todo el camino, con oportunidades claras para los "Rojos", que se colocaron a dos puntos de distancia (70-72) con 6:01 por jugar en el último cuarto, pero los Gigantes retomaron el control con una corrida 5-0, sin dar oportunidades a los visitantes.

Por los Gigantes, Francis Fitzgerald anotó 21 puntos con siete rebotes; Lusmal Ferreiras terminó con 17 tantos, 11 rebotes y cinco asistencias; Charles Brown Jr agregó 16 tantos, y Jordan Davis terminó con 10 unidades y 10 rebotes.

Por los Leones, Gerardo Suero anotó 30 puntos, seguido de Reggie Quezada, con 19 tantos, y Kerry Richardson tuvo 11 con nueve rebotes.

Los locales tiraron para un 38 por ciento de campo (28 de 73), contra un 38 por ciento (28-73) de los Rojos, y dominaron 42-33 los rebotes, al igual que 26-13 las asistencias.

Lugic y Chalas conducen a Cañeros a superar a Soles

Lazar Lugic encestó 22 puntos y Angel Chalas 20 para guiar a los Cañeros del Este a una victoria 96-88 sobre los Soles del Este, en un partido celebrado en el Polideportivo Eleoncio Mercedes.

Lugic agregó cinco rebotes, tres asistencias y dos bloqueos por los Cañeros (3-4), mientras que Chalas tiró de 7-6, tanto de campo como desde la línea de libres. Eusebio Suero añadió 15 tantos, seis tableros, seis asistencias, tres robos y dos bloqueos, y Rafail Lanaras 10 en anotación y cuatro asistencias.

Por los Soles (1-4), Terry Larrier se fue con 21 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias, Jonathan Bello aportó 18 unidades, seis rebotes y seis asistencias, y Jean Carlos Quezada 17 tantos y nueve rebotes.

Lugic fue quien puso la definición al encuentro. Seis puntos seguidos, incluyendo un tiro de tres con 1:39 por jugar, distanciaron a los Cañeros 90-83. Ayudó también el gran trabajo defensivo de los Cañeros.

Los parciales concluyeron 22-19, 26-28, 21-22 y 27-19 a favor de los Cañeros.

Juegos de este miércoles

Los Héroes de Moca reciben a los Titanes del Sur este miércoles, a las 8:00 de la noche, en el Moca 85, mientras que los Reales de La Vega visitarán a los Metros de Santiago, a las 8:30 de la noche, en la Gran Arena del Cibao.