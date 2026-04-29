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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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Gigantes mantienen invicto y Lugic se luce en La Romana

La actividad continúa este miércoles con dos partidos

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    Gigantes mantienen invicto y Lugic se luce en La Romana
    Charlie Brown Jr. donquea el balón en el partido ante los Leones de Santo Domingo en la Liga Nacional de Baloncesto (FUENTE EXTERNA)

    Los Gigantes Basketball Club extendieron a seis su cadena de triunfos en forma seguida al vencer 87-81 a los Leones de Santo Domingo en partido de la ronda regular de la LNB celebrado este martes en el Techado Mario Ortega de San Francisco de Macorís. 

    Los Gigantes (6-0) figuran en la primera posición, igualados con los Metros de Santiago, que tienen récord similar. Los Leones colocaron su marca en 1-5. Los locales barrieron la serie particular 2-0 ante los Escarlatas. Los parciales quedaron 27-20, 21-20, 19-18 y 20-23.

    El partido se mantuvo cerrado en todo el camino, con oportunidades claras para los "Rojos", que se colocaron a dos puntos de distancia (70-72) con 6:01 por jugar en el último cuarto, pero los Gigantes retomaron el control con una corrida 5-0, sin dar oportunidades a los visitantes.

    Por los Gigantes, Francis Fitzgerald anotó 21 puntos con siete rebotes; Lusmal Ferreiras terminó con 17 tantos, 11 rebotes y cinco asistencias; Charles Brown Jr agregó 16 tantos, y Jordan Davis terminó con 10 unidades y 10 rebotes.

    Por los Leones, Gerardo Suero anotó 30 puntos, seguido de Reggie Quezada, con 19 tantos, y Kerry Richardson tuvo 11 con nueve rebotes.

    Los locales tiraron para un 38 por ciento de campo (28 de 73), contra un 38 por ciento (28-73) de los Rojos, y dominaron 42-33 los rebotes, al igual que 26-13 las asistencias.

    Lugic y Chalas conducen a Cañeros a superar a Soles

    Lazar Lugic encestó 22 puntos y Angel Chalas 20 para guiar a los Cañeros del Este a una victoria 96-88 sobre los Soles del Este, en un partido celebrado en el Polideportivo Eleoncio Mercedes. 

    Lugic agregó cinco rebotes, tres asistencias y dos bloqueos por los Cañeros (3-4), mientras que Chalas tiró de 7-6, tanto de campo como desde la línea de libres. Eusebio Suero añadió 15 tantos, seis tableros, seis asistencias, tres robos y dos bloqueos, y Rafail Lanaras 10 en anotación y cuatro asistencias.

    Por los Soles (1-4), Terry Larrier se fue con 21 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias, Jonathan Bello aportó 18 unidades, seis rebotes y seis asistencias, y Jean Carlos Quezada 17 tantos y nueve rebotes.

    Lugic fue quien puso la definición al encuentro. Seis puntos seguidos, incluyendo un tiro de tres con 1:39 por jugar, distanciaron a los Cañeros 90-83. Ayudó también el gran trabajo defensivo de los Cañeros.

    RELACIONADAS
    • Los parciales concluyeron 22-19, 26-28, 21-22 y 27-19 a favor de los Cañeros.

    Juegos de este miércoles

    Los Héroes de Moca reciben a los Titanes del Sur este miércoles, a las 8:00 de la noche, en el Moca 85, mientras que los Reales de La Vega visitarán a los Metros de Santiago, a las 8:30 de la noche, en la Gran Arena del Cibao.

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