Andersson García prioriza a los Marineros de Puerto Plata

En un movimiento que reafirma su compromiso con el baloncesto nacional y su lealtad a la "Novia del Atlántico", el estelar alero dominicano Andersson García, conocido como "La Mamba", ha decidido declinar ofertas fuera del país y oficialmente unirse a los Marineros de Puerto Plata para la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB).

Tras su reciente paso por la NBA con los Utah Jazz y una destacada participación con los Capitanes de la Ciudad de México en la G-League, García se convirtió en uno de los agentes libres más codiciados del mercado internacional.

Fuentes cercanas al jugador confirmaron que el nativo de Moca recibió propuestas formales de importantes ligas en Europa y Venezuela.

"Mi meta es clara: quiero darle a Puerto Plata el campeonato que se merece. Aunque las ofertas internacionales eran tentadoras, mi corazón y mi enfoque están en los Marineros y en nuestra fanaticada", expresó García

Trayectoria y aportes deportivos de Andersson García

´´Quiero aprovechar esta oportunidad de jugar con Marineros, porque no se si en el futuro podré estar con el equipo, ya que tengo la meta de regresar a la NBA´´

García llega a la LNB en la plenitud de su carrera, tras ser novato del año en 2025 y haber promediado cifras de doble-doble en la NCAA con Texas A&M y demostrar su capacidad defensiva y rebotera en el máximo nivel del baloncesto mundial.

En su última etapa con los Utah Jazz, el dominicano registró partidos de hasta 11 rebotes y tres robos, consolidándose como un jugador de impacto inmediato en ambos lados de la cancha.

La gerencia de los Marineros de Puerto Plata destacó que la incorporación de Andersson no solo eleva el nivel competitivo del conjunto, sino que envía un mensaje a su fanaticada del compromiso a toda la provincia.

Con García en sus filas, el equipo mejora sus posibilidades de avanzar en la liga y eventualmente disputar el campeonato.