Andersson García debuta con triple-doble con los Marineros

Andersson García en gestión ofensiva en el partido de Marineros de Puerto Plata ante los Soles del Este ( FUENTE EXTERNA )

Anderson García debutó con un triple doble en la victoria de los Marineros de Puerto Plata 94-75 sobre los Soles del Este en partido de la ronda regular de la LNB celebrado este jueves en el Fabio Rafael González de esta ciudad.

Con el triunfo, los Marineros colocaron su marca en 3-3 y ganó la serie particular por diferencia de puntos a los Soles, que tienen récord de 1-5. Los parciales quedaron 22-21, 23-20, 24-14 y 25-20 a favor de los Marineros.

García lideró el ataque de los Marineros en eficiencia al lograr 14 puntos, 15 rebotes y 13 asistencias en su primer partido. Además del NBA, Emmanuel Omogbo aportó 21 puntos y siete rebotes; Tony Toney agregó 14, y Andrés Fulgencio 11.

Por los Soles, Tristan Jarrett anotó 23 tantos, seguido por Terry Larrier, con 18 unidades y nueve rebotes; Jean Carlo Quezada tuvo 11 y nueve rebotes, y Daruin Rosario logró 16 puntos.

Con una corrida 10-2 (55-43) en los primeros 2:51 del tercer cuarto, los Marineros llevaron la ventaja a cifras dobles todo el trayecto y al entrar al cuarto arriba de 14 unidades (69-55).

El equipo de Puerto Plata tiró para un 44 por ciento de campo (36-81) y dejó en 40 por ciento (25-63) a los Soles, y dominaron los rebotes 45-34, así como las asistencias 24-8, en tanto que los robos quedaron 8-8 para ambos equipos.

Leones se sacuden en La Romana ante los Cañeros

Los Leones de Santo Domingo detuvieron una racha de cuatro derrotas al vencer 87-84 a los Cañeros del Este, en un partido celebrado este jueves en el Polideportivo Eleoncio Mercedes.

Kerry Richardson encestó 16 puntos y atrapó 14 rebotes para los Leones (2-5), mientras que Gerardo Suero aportó 18 unidades y cinco robos, Reggie Quezada se fue con 16 en anotación, ocho asistencias y cinco robos. Romaine Thomas añadió 14 tantos y nueve tableros.

Por los Cañeros (3-5), quienes vieron detener en dos su seguidilla ganadora, Martin Smith Jr. se apuntó 18 unidades, Corey Boyd consiguió 15 con 12 rebotes, Brayan Martínez añadió 12 tantos y Matt Herasme marcó nueve con seis asistencias.

Luego de verse por debajo de 10 en el tercer período, los Cañeros regresaron en el último cuarto. Cinco puntos seguidos, tres de Smith Jr., dos de Martínez y dos de Boyd, pusieron al equipo naranja arriba 78-73 restando 3:32.

Sin embargo, los Leones contestaron con un rally 12-0 que se completó con dos tiros libres de Suero y la pizarra marcó 85-78 con 1:24 en el reloj. Los locales no se rindieron y con un triple de Smith Jr. el juego se puso 84-85 con 25 segundos por jugar.

Con 3.9 segundos, Luixander Blanco le dio falta a Gerardo Suero, quien desde la línea de tiros libres anotó los dos que terminaron sentenciando la victoria de los capitalinos, ya que Herasme falló un intento de tres justo antes de sonar la chicharra final.

Los parciales concluyeron 19-22, 20-22, 27-16 y 21-24 para los Leones.

Jornada de este viernes

Los Reales de La Vega reciben a los Héroes de Moca, desde las 8:00 de la noche, en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel, mientras que los Gigantes Basketball Club jugarán ante los Metros de Santiago en el Mario Ortega de San Francisco de Macorís a las 8:30 de la noche.