Romeao Ferguson logra triple doble en el triunfo de los Titanes

Romeoao Ferguson logró el segundo triple-doble de la temporada en la LNB. ( FUENTE EXTERNA )

Romeao Ferguson encestó un triple al sonar de la chicharra del último cuarto para conducir a los Titanes del Sur a una dramática victoria 96-94 sobre los Marineros de Puerto Plata, en partido efectuado en el polideportivo de San Cristóbal, en la continuación de la LNB.

Los Marineros estaban al frente de 4 (94-90) restando 15 segundos de acción pero Ferguson cambió la historia al encestar dos triples corridos, cuando se jugaban los últimos 10 segundos del cuarto tiempo.

Ferguson, quien culminó con seis triples en nueve intentos, anotó 39 puntos, capturó 2 rebotes y repartió 5 asistencias para dar a los Titanes su tercera victoria de la temporada.

Por los Titanes (3-4), Xavier Reyes aportó 18 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias; Jhonatan Araujo 13 tantos y 7 tableros. Shaun Williams añadió 11 unidades y 4 rebotes.

Por Marineros (3-4), Anderson García registró su segundo triple-doble seguido, al registrar 18 puntos, 17 rebotes y 12 asistencias. Emmanuel Omogbo anotó 18 tantos, 4 rebotes y 4 asistencias.

Marvin Smith Jr. lideró a los Cañeros al triunfo

Los Cañeros del Este aplastaron 92-69 a Leones de Santo Domingo en partido efectuado la noche de este sábado en el Club San Carlos, en la continuación de la LNB.

Desde finales de la primera mitad los Cañeros (4-5) tomaron control absoluto del marcador, apoyados en una efectiva defensa que provocó un juego errático a los capitaleños, que no tuvieron una buena noche ofensivamente.

Los refuerzos Marvin Smith Jr. y Corey Boyd comandaron la ofensiva de los Cañeros, que ascienden al tercer lugar en la tabla de posiciones.

Smith Jr. registró 22 puntos y capturó 7 rebotes, mientras que Boyd marcó un doble-doble de 18 tantos y 10 capturas. Les acompañaron Dominique Tham con 13 unidades y Eusebio Suero con 12.

Por Leones (2-6), Reggie Quezada finalizó con 19 puntos, seguido de Gerardo Suero, con 15 unidades y 6 rebotes, y Romaine Thomas, quien aportó 12 unidades, 7 rebotes y 4 asistencias.

Los parciales finalizaron 9-24, 21-19, 18-23, 21-26 a favor de los Cañeros.

Jornada de este domingo

Los Héroes de Moca recibirán a Gigantes de san Francisco de Macorís en el polideportivo Moca 85 para enfrentarse a las 5:00 de la tarde, mientras que los Metros de Santiago visitarán a los Soles del Este en el polideportivo Rolando Ramírez para el encuentro a disputarse a las 5:30 p. m.