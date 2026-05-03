Embiid y sus Sixers completan remontada ante Celtics en el juego decisivo

Joel Embiid en gestión ofensiva al aro ante la defensa de Queta. ( AFP )

En una ansiada revancha de Joel Embiid, los Philadelphia 76ers eliminaron este sábado a los Boston Celtics con un triunfo por 109-100 en el séptimo y definitivo partido de esta serie de primera ronda de los playoffs de la NBA.

Embiid, con 34 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias, se cobró cuentas pendientes ante unos Celtics que afrontaron el duelo final ante su público con la baja de su estrella, Jayson Tatum.

Philadelphia, que entró en las eliminatorias en el repechaje, despachó al segundo sembrado de la Conferencia Este por un global de 4-3 y triunfos consecutivos en los últimos tres partidos.

Los Sixers son el decimocuarto equipo que remonta una desventaja global de 3-1 en los playoffs.

En las semifinales del Este les esperan los New York Knicks, tercer cabeza de serie, pero antes los Sixers saborearon a lo grande la eliminación de sus acérrimos rivales Celtics, algo que no lograban desde 1982.

Boston, campeón de la NBA en 2024, es además el principal responsable de que la excepcional trayectoria individual de Embiid no haya tenido reflejo en la postemporada, asestándole derrotas en los playoffs de 2018, 2020 y 2023.

"Tuvimos una charla después del quinto partido y nos dijimos: 'No podemos dejar que las mismas cosas sigan pasando una y otra y otra vez. En algún momento tenemos que ponerle fin'. Y lo hicimos", recordó Tyrese Maxey, escudero de Embiid con 30 puntos y 11 rebotes.

"Simplemente jugar duro", dijo el camerunés sobre la clave de la victoria. "Empezamos bien y luego, en el segundo cuarto y al inicio del último nos relajamos un poco. Pero nos mantuvimos unidos y lo cerramos".

- El regreso de Embiid -

Los Celtics habían aprovechado la ausencia del pívot camerunés en los tres primeros duelos, debido a una operación de apendicitis, para hacerse con una amplia renta de 3-1.

Pero Philadelphia demostró ser un equipo completamente distinto cuando cuenta con su estrella y se apuntó los dos siguientes triunfos para forzar el desenlace del domingo.

"Lo que ha cambiado en esta serie es el regreso de Joel Embiid. El equipo se transforma por completo con él", reconoció el técnico de Boston, Joe Mazzulla.

Las perspectivas de Boston se oscurecieron dos horas antes del salto inicial al confirmarse la ausencia de Tatum por un problema en la rodilla izquierda.

El alero, que se perdió los cinco primeros meses de competición por una rotura del tendón de Aquiles, se había retirado de la pista durante la abultada derrota del jueves.

- Baja de Tatum -

Con Tatum vestido de calle, Mazzulla presentó un innovador quinteto del que tres integrantes (Luka Garza, Ron Harper Jr. y Baylor Scheierman) dejaron sus casilleros de puntos a cero.

El novato español Hugo González tampoco anotó en sus 13 minutos de juego desde el banco.

Los locales se aferraron a sus dos únicos supervivientes del título de 2024, Jaylen Brown y Derrick White, que lograron 33 y 26 puntos respectivamente.

Más allá de los veteranos, los locales lo fiaron todo al tiro exterior y pagaron su escaso 27% de acierto en triples, con 13 convertidos de 49 intentos.

Aunque tuvieron una desventaja de 18 puntos, los Celtics sacaron el orgullo para acercarse a 99-98 a menos de cuatro minutos del final.

El TD Garden era una olla a presión pero una cadena de fallos en el tiro y siete puntos seguidos de Maxey sellaron el triunfo y la clasificación visitante.

Para Boston fue el fin de una extraña temporada en la que lograron el segundo lugar del Este, y se perfilaban como candidatos a volver a las Finales, contra todo pronóstico por la grave lesión de Tatum y las ventas de Kristaps Porzingis y Jrue Holiday.

"Fue una gran temporada", resumió Brown. "Obviamente no terminó como nos hubiera gustado pero le doy mérito a Filadelfia (...) No hay nada por lo que nuestro equipo deba agachar la cabeza".

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