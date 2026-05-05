Andersson García es escogido Jugador de la Semana en la LNB

Andersson García gestiona una ofensiva en el partido de la LNB ante los Titanes del Sur ( FUENTE EXTERNA )

Andersson García fue seleccionado como el Jugador de la Semana de la LNB, por sus destacadas actuaciones entre el 28 de abril y el 3 de mayo con los Marineros de Puerto Plata.

García sobresalió en la tercera semana al promediar un triple-doble de 16.0 puntos, 16.0 rebotes y 12.5 asistencias, además de lanzar para un 44 por ciento de campo y lograr 71 de eficiencia en dos juegos con el equipo puertoplateño.

Competencia y votación para el Jugador de la Semana

El oriundo de Moca, que este año jugó en la NBA, fue favorecido con 24 de 59 votos de los periodistas que cubren el circuito de primera división, superando a Luismal Ferreiras, de los Gigantes Basketball Club, quien recibió 14 preferencias.

Ferreiras participó en tres partidos, dejando average de 17.6 unidades, 12.0 tableros, 2.3 asistencias, 55 por ciento de campo y 68 de eficiencia.

Romeao Ferguson (8 votos), de los Titanes del Sur; Marvin Smith Jr. (6), de los Cañeros del Este; Eloy Vargas (3), de los Héroes de Moca; Francis King Fitzgerald (2) de los Gigantes, y Gerardo Suero (2), de los Leones de Santo Domingo, también recibieron valoraciones.

García se unió a Ferreiras y a Jordan Hall (Metros de Santiago), dentro de los jugadores que han ganado la distinción al más destacado de la semana en la liga profesional dominicana.