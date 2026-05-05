Andersson García logra su tercer triple doble en la LNB

Andersson García en gestión ofensiva en el partido entre Marineros de Puerto Plata y Leones de Santo Domingo en el Fabio Rafael González de Puerto Plata ( FUENTE EXTERNA )

Otro partido, otro triple-doble para Andersson García en la LNB. El delantero con experiencia en la NBA fue la punta de lanza para que los Marineros de Puerto Plata remontaran y superarán 95-89 a los Leones de Santo Domingo, en el polideportivo Fabio Rafael González.

García estuvo por todo lo alto al lograr 21 unidades, 15 rebotes, 11 asistencias, consiguiendo así su tercer triple-doble consecutivo, algo que ningún otro jugador había logrado en las 20 temporadas de historia de la LNB.

También se robó cuatro balones, lanzó de 13-7 de campo y de 11-7 desde la línea de tiros libres, ayudando a los Marineros a recuperarse de una desventaja de 14 puntos y a nivelar a 4-4 su récord.

Emmanuel Omogbo aportó 19 unidades y nueve rebotes para los puertoplateños, que entre sus destacados también tuvieron a Luis Feliz con 13 unidades y a Luis Feliz con 12.

Por los Leones (2-7), Reggie Quezada consiguió 31 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias, Gerardo Suero aportó 16 en anotación y Romaine Thomas 14 con cuatro robos.

Fue clara la superioridad de los Marineros en el tercer cuarto, gracias al juego en contraataque liderado por García. Con 5:05, Omogbo encestó dos para dar ventaja de 57-55 a los anfitriones. Restando 1:12, Junior Martínez clavó un triple y el juego se puso 66-58. La pizarra marcó 66-60 tras tres períodos.

Los Marineros siguieron con gran empuje en el cuarto período y cuando Feliz encestó dos puntos cerca del aro con 5:45 el marcador estaba 80-69. Faltando 2:55, Omogbo encestó un triple desde el lateral izquierdo que alejó a 87-77 a los dirigidos por Daniel Maffei, que jamás miraron atrás en el resto del camino.

Los parciales concluyeron 14-28, 30-21, 22-11 y 29-29 para los Marineros.

Moca viene de atrás y vence a Soles

Los Héroes de Moca fabricaron una espectacular remontada para anotarse la victoria 88-86 sobre los Soles del Este en partido celebrado este martes en el Polideportivo Rolando Ramírez de esta ciudad.

Con el resultado, los Héroes colocaron su marca en 4-4, mientras que los Soles continúan en el sótano de la tabla con 1-7.

Con 0.5 segundos por jugar del último cuarto, el refuerzo Levil Bradley Jr. recibió una falta en ofensiva, pero falló los dos tiros libres que hubiesen enviado el partido a tiempo extra.

Los parciales concluyeron 14-34, 20-13, 26-18 y 28-21 a favor de los Héroes, que borraron una desventaja de 20 puntos que fabricaron los Soles en el primer cuarto.

Por los Héroes, Caleb Hoffman fue el mejor anotador con 21 puntos y ocho rebotes, seguido por Jayson Valdez, con 19 tantos, y Eloy Vargas agregó 13 con 15 rebotes.

Por los Soles, Levil Bradley Jr anotó 30 puntos, mientras que Jonathan Bello terminó con 13 puntos, seis rebotes y 10 asistencias, y Jean Carlo Quezada tuvo 15 tantos y 21 rebotes.

Juegos de este miércoles

Los Metros de Santiago reciben a los Gigantes Basketball Club, desde las 8:00 de la noche, en la Gran Arena Oscar Gobaira, y los Reales de La Vega visitarán a los Titanes del Sur en el Polideportivo de San Cristóbal, desde las 8:30 de la noche.