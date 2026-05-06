Embiid fuera del segundo juego ante los Knicks por lesión en tobillo y cadera

Los Philadelphia 76ers descartaron a su estrella Joel Embiid para el Juego 2 ante los New York Knicks debido a un esguince en el tobillo derecho y molestias en la cadera derecha, según el más reciente reporte de lesiones del equipo.

Embiid no participó en la sesión de tiro del equipo la mañana del miércoles tras experimentar un aumento del dolor en ambas zonas, informaron fuentes a Shams Charania de ESPN. El dirigente Nick Nurse indicó que Embiid está día a día, de acuerdo con John Clark de NBC Sports Philadelphia.

El pívot de siete pies de estatura estaba recibiendo tratamiento constante en un esfuerzo por poder jugar.

No está claro en qué momento Embiid sufrió alguna de las lesiones. Tuvo dificultades en el primer partido de la serie ante los Knicks, registrando 14 puntos con 3 de 11 en tiros de campo en 25 minutos.

Se sometió a una operación de apendicitis

Embiid regresó a la alineación en el juego 4 de la serie de primera ronda de los 76ers contra los Boston Celtics, apenas unas semanas después de someterse a una cirugía por apendicitis.

Ayudó a Filadelfia a remontar un déficit de 3-1 en la serie ante Boston, promediando 28 puntos, nueve rebotes y siete asistencias en los últimos cuatro partidos del enfrentamiento.