Los Knicks se adelantan 2-0 ante unos Sixers sin Embiid

Karl-Anthony Towns en gestión ofensiva ante la defensa de Paul George en el segundo juego de la serie entre los New York Knicks y los Philadelphia 76ers. ( AFP )

Aprovechando la crítica baja de Joel Embiid, los New York Knicks derrotaron el miércoles 108-102 a los Philadelphia 76ers y se avanzaron 2-0 en el global de las semifinales de la Conferencia Este de la NBA.

El equipo que capitanea Jalen Brunson, que logró 26 puntos, está a sólo dos victorias de regresar a la final del Este, en la que cayó el año pasado ante los Indiana Pacers.

¿Cómo afectó la ausencia de Joel Embiid a los Philadelphia 76ers?

Encabezados por Tyrese Maxey (26 puntos), los Sixers plantaron por primera vez batalla en el Madison Square Garden después de que fueran barridos en el duelo inicial del lunes.

Los visitantes mandaron en el marcador gran parte de la noche y nunca tiraron la toalla a pesar de la ausencia de Embiid, dado de baja unas horas antes por un esguince en el tobillo derecho y dolores de cadera.

Philadelphia no tenía a su líder y talismán, clave en la sorprendente victoria ante Boston Celtics en primera ronda, pero la estrategia de su técnico, Nick Nurse, logró compensar fuerzas en la pintura cargando de faltas personales al pívot de los Knicks, Karl-Anthony Towns.

El dominicano-estadounidense sólo pudo estar en cancha 27 minutos pero firmó 20 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias.

Desempeño destacado de Jalen Brunson y Tyrese Maxey en las semifinales

Los Sixers dejaron claro que no iban a rendirse desde el primer cuarto, en el que el veterano Paul George marcó el camino con 11 de los primeros 13 puntos de su equipo.

Los jóvenes Tyrese Maxey, con 15 puntos en el segundo cuarto, y VJ Edgecombe tomaron el relevo para unos Sixers que llegaron al descanso con una mínima ventaja de 62-61.

Philadelphia estaba mucho más inspirada en el tiro exterior pero en defensa le costaba contener las incursiones de Brunson, OG Anunoby (24 puntos) y Mikal Bridges (18), que encontraban terreno fértil sin Embiid bajo el aro.

La igualdad se prolongó hasta un apagón ofensivo de los Sixers en el último cuarto, en el que estuvieron casi seis minutos sin sumar un solo punto.

Jalen Brunson, salvador habitual de Knicks, anotó cinco puntos seguidos para lanzar un parcial de 9-0 que daba la ventaja definitiva a los locales a falta de tres minutos.

En el otro juego del miércoles, los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama trataban de igualar la semifinal del Oeste frente a los Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards.

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