Thunder bajan de la nube a Lakers y Pistons rompen mala racha ante Cavs

Shai Gilgeous-Alexander ataca el aro en el primer partido de la serie entre el Oklahoma City Thunder y Los Angeles Lakers ( AFP )

Los Oklahoma City Thunder frenaron la buena marcha de Los Angeles Lakers de LeBron James al tumbarlos por 108-90 en el primer asalto de las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA.

Shai Gilgeous-Alexander se quedó en 18 puntos, su cifra más baja de toda la temporada, pero aún así los vigentes campeones pasaron pocos apuros para superar a unos Lakers con escasos recursos ofensivos más allá del eterno LeBron.

A sus 41 años, King James fue el máximo anotador con 27 puntos, en una fabulosa efectividad del 71% en tiros de campo (12-17), acumulando también 4 rebotes y 6 asistencias.

LeBron ya fue el mejor jugador de la serie de primera ronda ante los Houston Rockets, que los Lakers ganaron con solvencia pese a la baja de Luka Doncic por una lesión muscular.

El esloveno, máximo anotador de la temporada de la NBA con 33,5 puntos de media, asistió de nuevo desde el banco a otra paliza de los Thunder, que ya arrollaron a los Lakers en los cuatro enfrentamientos de fase regular por una media incontestable de 29,3 puntos.

Austin Reaves, la otra pata del trío estelar angelino, siguió naufragando en estos playoffs con 8 puntos y una espantosa estadística de 3-16 en tiros de campo.

"Nos está faltando un tipo que promedia 34 puntos por partido", dijo LeBron para explicar los problemas ofensivos de su equipo. "Jugamos contra la defensa número uno en la NBA y tienes que tener todo el tiempo en la pista a tipos que atraigan varios defensores.

"Los chicos jugaron duro. Solo tenemos que hacer un mejor trabajo en la ejecución", dijo el entrenador JJ Redick. "Cuando juegas contra los campeones, tu margen en cuanto a errores no es muy grande".

"Sé que vamos a corregir las cosas y estaremos mejor", afirmó Redick, que podría perder por un tiempo al ala-pívot Jared Vanderbilt, quien se dislocó el meñique de la mano derecha en el segundo cuarto.

- Inicio prometedor -

Los Lakers protagonizaron un esperanzador arranque de partido en el Paycom Center de la mano de LeBron, que se encargó de 10 de los primeros 16 puntos de su equipo.

Pero poco tardó la balanza en inclinarse del lado de los Thunder, primer sembrado del Oeste y aún invictos en esta postemporada tras barrer en la primera eliminatoria a los Phoenix Suns.

En una noche poco brillante de Gilgeous-Alexander, el pívot Chet Holmgren fue esta vez el pilar ofensivo con 24 puntos y 12 rebotes mientras la defensa local dejaba a los Lakers en su anotación más baja en un partido de playoffs desde 2021.

"Estuvimos un poco imprecisos, un poco oxidados, pero ofensivamente simplemente seguimos insistiendo", dijo Gilgeous-Alexander. "Simplemente tratamos de sacar a la gente de su zona de confort, así de sencillo".

- Detroit golpea primero -

En el otro juego del martes, los Detroit Pistons acabaron con una racha de 12 derrotas seguidas en playoffs ante los Cleveland Cavaliers al derrotarlos 111-101 en el inicio de esta semifinal del Este.

La férrea defensa de los locales se impuso al talento ofensivo de los Cavaliers, provocando que James Harden y Donovan Mitchell cometieran entre ambos 10 pérdidas de balón.

Harden terminó con 22 puntos y Mitchell con otros 23 pero el partido volvió a estar en las manos de Cade Cunningham, líder de los Pistons, con 23 puntos y 7 asistencias.

El base estuvo secundado por Tobias Harris, con 20 puntos y 8 rebotes, y Jalen Duren, que logró 11 y 12 y protagonizó acciones decisivas en la recta final.

Con la energía de su público, Detroit se mostró más recuperado físicamente del esfuerzo de la primera ronda en la que necesitó remontar un global de 3-1 frente a los Orlando Magic.

Los locales dominaron gran parte del juego, con distancias de hasta 18 puntos y una ventaja de 93-82 a falta de nueve minutos.

Pero Harden despertó con nueve puntos seguidos para que los Cavaliers empataran el marcador. Acto seguido Duren le colocó un monumental tapón al veterano base y convirtió tres volcadas que dieron el empujón definitivo a los Pistons.

"Tenemos que defender nuestra pista, porque no lo hicimos en la serie anterior", destacó Cunningham. "Fue una gran victoria de equipo, mucho esfuerzo por parte de todos".

Hasta este martes, los Cavaliers encadenaban 12 victorias seguidas en playoffs ante los Pistons, a los que eliminaron en series de 2007, 2009 y 2016 bajo el liderazgo entonces de LeBron.

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