Los Pistons toman ventaja 2-0 ante Cavaliers con un Cunningham decisivo

Cade Cunningham en gestión ofensiva ante los Cleveland Cavaliers en las semifinales de la conferencia este de la NBA ( AFP )

Con 25 puntos y 10 asistencias de Cade Cunningham, los Detroit Pistons derrotaron el jueves 107-97 a los Cleveland Cavaliers y se adelantaron 2-0 en el global de esta semifinal de la Conferencia Este de la NBA.

Detroit, primer sembrado del sector, está a dos victorias de meterse en la final del Este por primera vez desde 2008.

Cade Cunningham, el gran artífice de la resurrección de Detroit, fue otra vez más decisivo que las figuras de Cleveland, Donovan Mitchell (31 puntos) y James Harden (10), quien volvió a ser un lastre para su equipo.

El veterano base finalizó con una serie de 3-13 en tiros de campo y cometió cuatro pérdidas de balón, para un total de 11 en estos dos partidos de la eliminatoria.

La penúltima de esas pérdidas fue especialmente dolorosa. Los Cavaliers, que habían remontado 14 puntos de ventaja, volvían a estar seis puntos abajo (103-97) después de una reacción de los locales liderada por Cunningham, autor de 12 puntos en el último cuarto.

Perspectivas y próximos encuentros de los Cavaliers

Con 40 segundos en el reloj, Harden se empeñó en buscar una jugada individual y Ausar Thompson, uno de los mejores defensores de la liga, le robó la pelota para acabar con las esperanzas de Cleveland de volver a casa con la serie igualada.

Los Cavaliers hospedarán los dos siguientes episodios, el sábado y lunes, y necesitarán elevar mucho las prestaciones que han mostrado en estos playoffs para evitar una tercera eliminación seguida en esta ronda.

En el otro partido del jueves, Los Angeles Lakers de LeBron James intentaban igualar la semifinal del Oeste frente a los Oklahoma City Thunder, los vigentes campeones.

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