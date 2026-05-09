Metros y Gigantes mantienen el liderato de la LNB

Troy Cracknell en gestión ofensiva por los Metros de Santiago en el partido ante los Marineros de Puerto Plata ( FUENTE EXTERNA )

Los Gigantes de San Francisco de Macorís retornaron a la senda ganadora tras apabullar 113-79 a los Titanes del Sur en partido efectuado en el polideportivo de San Cristóbal en la continuación de la Liga Nacional de Baloncesto.

Con un doble-doble (19-12) en puntos y rebotes de Luismal Ferreiras y 18 tantos de Charles Brown Jr., los Gigantes arrollaron a los Titantes y pasaron la página la noche del viernes para dejar detrás dos derrotas sufridas en sus anteriores encuentros.

Por los Gigantes (8-2), que se afianzan en la segunda posición, además se destacaron Francis King Fitzgerald, con 15 puntos, y Juan Junior Rosario, con 12 tantos y ocho rebotes.

Por los Titanes (4-5), Jonathan Araújo finalizó con 17 puntos y seis rebotes; Romeao Ferguson y Dana Tate añadieron 14 puntos cada uno.

Los Metros siguen firmes en la cima al superar a los Marineros

Los Metros de Santiago continuaron su ruta ganadora al doblegar 99 por 95 a los Marineros de Puerto Plata en un cerrado partido celebrado en el Polideportivo Fabio Rafael González de Puerto Plata.

Con el triunfo, los Metros siguen en la primera posición con récord de 9-1, mientras que los Marineros colocaron ahora su marca en 5-4.

Los parciales terminaron 25-21, 20-26, 22-22, 32-23 a favor de los Metros, equipo que tuvo a cinco jugadores en cifras dobles y que, por medio del enfoque, ejecutó un buen trabajo defensivo.

Los Marineros mantuvieron el partido cerrado hasta los últimos 15 segundos, pero los fallos desde la línea de tiros libres fueron factor para el revés.

Por los Metros, Troy Cracknell anotó 20 puntos, seguido por Anthony Fairley, con 18, Brahiam Méndez agregó 12 tantos, Adris de León tuvo 16 unidades, y Jordan Hall aportó 11.

Por los Marineros, Anderson García logró su cuarto triple doble en forma seguida al terminar con 11 puntos, 13 rebotes, 11 asistencias y tres robos, mientras que Emmanuel Omogbo fue el mejor ofensivo, con 23 puntos; Andrés Fulgencio anotó 19, y Junior Martínez finalizó con 10 tantos.

Partidos de este sábado

A las 7:00 de la noche, los Soles del Este visitarán a los Héroes de Moca en la cancha Moca 85, y los Leones de Santo Domingo recibirán a los Reales de La Vega, a las 7:30 de la noche, en el Club San Carlos.