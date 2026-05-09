Mitchell y Harden lideran a Cleveland en victoria clave sobre Pistons en semifinales de conferencia

Donovan Mitchell driblea el balón en el partido ante los Detroit Pistons. ( AFP )

Liderados por Donovan Mitchell y James Harden, los Cleveland Cavaliers consiguieron el sábado una victoria clave sobre los Detroit Pistons por 116-109 que les permite quedar 2-1 abajo en esta serie de semifinales de la Conferencia Este de la NBA.

En el Rocket Arena, la casa de los Cavs en Cleveland, Donovan Mitchell anotó 35 puntos, tomó 10 rebotes y repartió cuatro asistencias para impedir que Detroit se pusiera 3-0 en la llave, una diferencia que ningún equipo de la NBA ha logrado remontar para ganar una serie de playoffs.

La Barba Harden, por su lado, apareció cuando los Cavs más lo necesitaban y anotó siete puntos en el último minuto de juego para asegurarle la victoria a Cleveland.

"Lo que este equipo necesite es lo que voy a hacer", dijo Harden a la cadena NBC.

"Me llamaron en el cuarto período y logré mantener la calma", agregó el veterano alero, de 36 años.

Harden, fichaje clave de Cleveland en el cierre de la temporada regular, destacó que "éste es el más alto nivel. Los equipos van a competir, no debemos perder la pelota y hoy hemos hecho un mejor trabajo".

Los Pistons, que habían ganado los dos primeros partidos de la serie en Detroit, lanzaron para una efectividad del 45 por ciento desde la cancha, una media baja que limitó sus posibilidades de quedar a un triunfo de las finales del Este.

Una racha de 11-2 en la recta final del tercer cuarto le permitió a los Pistons acortar distancias después de una primera mitad en la que se vieron superados 64-48.

"Ellos tuvieron una reacción cuando ganábamos por 17. Ya lo hemos visto antes", dijo Harden.

Los Pistons tomaron ventaja en el cuarto período gracias al dominio en la pintura de Tobias Harris, quien por momentos se mostró imparable.

Su máxima figura, Cade Cunningham, aportó un triple doble de 27 puntos, diez rebotes y diez asistencias.

Pero en el minuto final apareció La Barba en todo su esplendor y aseguró el triunfo, crucial, para Cleveland.

Los Cavs mantienen el paso perfecto en casa en estos playoffs, en los que ganaron los cinco partidos que jugaron de local. De visitantes, sin embargo, perdieron los cinco que disputaron hasta el momento.

Esta serie continuará el lunes, nuevamente en el Rocket Arena, donde Cleveland buscará igualar 2-2 antes de volver a Detroit para el quinto juego.

- LeBron, a escena -

También este sábado, LeBron James y Los Angeles Lakers también intentarán remontar un 2-0 en contra cuando reciban a los vigentes campeones, los Oklahoma City Thunder, en el tercer partido de su serie de semifinales del Oeste en el Cryto.com Arena, en Los Angeles.

Los Lakers, aún sin el astro esloveno Luka Doncic, máximo anotador de la liga que sigue lesionado, perdieron los dos primeros partidos en Oklahoma City por 18 puntos cada uno, imponiéndose la profundidad de la plantilla del campeón.

El Thunder, que lideró la Conferencia Oeste con el mejor récord de la liga en la temporada regular, tratará de extender su dominio sobre los Lakers, que también perdieron los cuatro enfrentamientos de la fase regular ante el vigente campeón de la NBA.

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