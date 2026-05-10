Gigantes evitan colapso en el último cuarto; vencen a Marineros

Luismal Ferreiras ataca el aro en el partido de Gigantes de San Francisco de Macorís ante Marineros de Puerto Plata ( FUENTE EXTERNA )

Los Gigantes de San Francisco de Macorís superaron 95-87 a los Marineros de Puerto Plata en un partido que se definió en los últimos segundos del cuarto parcial del encuentro efectuado la tarde de este domingo en el Mario Ortega en la continuación de la Liga Nacional de Baloncesto.

Los Gigantes tuvieron que emplearse a fondo en los dos últimos minutos del cuarto periodo, luego de estar al frente por 14, para evitar que los Marineros le arrebataran el triunfo.

Los de Puerto Plata se acercaron por dos puntos, restando 1:40 por jugar, tras un rebote ofensivo y canasto de Andersson García pero Charles Brown Jr. en una escapada amplió la ventaja a seis puntos, restando 37 segundos, para definir el partido a favor del conjunto francomacorisano.

Por los Gigantes (9-2), Luismal Ferreiras registró un doble-doble de 21 puntos y 14 rebotes, escoltado por Francis King Fitzgerald, con 18 tantos y seis rebotes, Jeankarlo Iciano, quien aportó 16 unidades, incluyendo cuatro triples en seis intentos, y Brown Jr., con 13 puntos y ocho rebotes.

Por Marineros (4-6), García se quedó a dos asistencias de completar su quinto triple-doble tras registrar 31 puntos, 17 rebotes y ocho asistencias. Andrés Fulgencio anotó 17 unidades y Luis Féliz tuvo 15 puntos y cinco rebotes.

Triple de Suero da victoria a Cañeros sobre Metros

Un triple de Eusebio Suero faltando tres segundos en el último cuarto decidió la victoria de los Cañeros del Este 80-77 sobre los Metros de Santiago, en un partido celebrado en el polideportivo Eleoncio Mercedes de La Romana.

Con cinco segundos por jugar, Marvin Smith Jr. sacó el balón debajo del tablero y encontró solo a Suero en el lateral izquierdo, para el canasto del triunfo.

Suero concluyó con 16 puntos, nueve rebotes y de 5-3 en triples por los Cañeros, que pusieron su registro en 5-6. Reymond Bastardo debutó con 12 tantos y siete rebotes, Lazar Lugic agregó 11 puntos y Brayan Martínez nueve. Yeison Colomé también realizó su debut y añadió seis puntos.

Por los Metros, que ahora tienen marca de 9-2, Adris De León encestó 13 puntos, atrapó cinco rebotes y dio dos asistencias, mientras que Tony Cracknell aportó 12 tantos y Jordan Hall 11 con ocho rebotes y cuatro asistencias. Anthony Fairley agregó 11 en anotación.

La defensa fue la gran protagonista del encuentro. La mejor muestra fue que luego de que el encuentro se empató 74-74 con 3:19 del último cuarto, no hubo anotación hasta dos tiradas libres de Hall, con 1:09, que adelantaron 76-74 a los de Santiago.

Todos los puntos que se anotaron en el resto del camino, con excepción del triple ganador de Suero, fueron desde la línea de tiros libres.

En el encuentro hubo un total de 27 intercambios de ventaja y 10 empates.

Los parciales concluyeron 27-26, 18-18, 15-17 y 20-17 para los Cañeros.

Jornada de este martes

Los Leones de Santo Domingo recibirán a los Titanes del Sur en el club San Carlos para medirse a las 8:00 de la noche, mientras que los Reales de La Vega visitarán el polideportivo Fabio Rafael González para enfrentarse a los Marineros de Puerto Plata a las 8:30 p. m.