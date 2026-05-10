LeBron y los Lakers a un paso de la eliminación

Shai Gilgeous-Alexander en gestión ofensiva ante los Los Angeles Lakers ( AFP )

Oklahoma City Thunder se mostró dominante en el tercer partido de la serie frente a Los Angeles Lakers y lo derrotó 131-108 en el Crypto.com Arena, en Los Ángeles, para quedar a un triunfo de la clasificación a las finales del Oeste.

Sin el astro esloveno Luka Doncic, quien sigue lesionado y no ha jugado en los playoffs, los Lakers carecen del poderío ofensivo para enfrentar a un Thunder que se muestra firme en su búsqueda de revalidar el título de la NBA.

Desafíos ofensivos de Los Angeles Lakers sin Luka Doncic

Ajay Mitchell fue el máximo anotador del Thunder con 24 puntos y 10 rebotes, mientras que el canadiense Shai Gilgeous-Alexander aportó 23 unidades.

"Mitchell es un tipo que siempre trabaja fuerte", comentó SGA a la cadena ABC. "Ha sido clave para nosotros en el partido de esta noche".

Mitchell, por su parte, consideró el esfuerzo colectivo un reflejo de la "confianza entre cuerpo técnico y jugadores".

La primera parte fue pareja, pero en el tercer período Oklahoma City anotó 33 puntos y permitió 20 para tomar una ventaja clave.

LeBron James disputó 37 minutos para los Lakers. Anotó 19 puntos, capturó seis rebotes y dio ocho asistencias.

Con 21 puntos, Rui Hachimura fue su principal aliado en una noche que significó un golpe duro en las aspiraciones de los Lakers, 17 veces campeones de la NBA.

El cuarto juego de esta eliminatoria se disputará el lunes, también en el Crypto.com Arena, y los Lakers deberán ganar para no quedar eliminados frente a su público.