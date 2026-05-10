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Wembanyama expulsado por falta antideportiva en cuarto juego entre Spurs y Wolves

Los Spurs ganan esta serie de semifinales del Oeste, al mejor de siete partidos, por 2-1.

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    Wembanyama expulsado por falta antideportiva en cuarto juego entre Spurs y Wolves
    Victor Wembanyama reacciona durante uno de los partidos de la serie de playoffs ante los Minnesota Timberwolves (AFP)

    El pívot francés Victor Wembanyama fue expulsado este domingo en el cuarto juego de la serie de semifinales de la Conferencia Oeste entre San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves al propinarle un codazo a su rival Naz Reid.

    La acción sucedió cuando el reloj marcaba 8:39 minutos del segundo cuarto. Wembanyama recuperó un rebote y en su intento por quitarse la marca de Reid impactó directo en el rostro de su adversario.

    Inmediatamente, los árbitros sancionaron la falta y con el apoyo del video determinaron que era antideportiva y expulsaron al prodigio francés, Jugador defensivo de la temporada de la NBA.

    Detalles confirmados sobre la sanción y el impacto en el juego

    "El contacto cumple con todos los criterios de una falta antideportiva", dijo el árbitro Zach Zarba al explicar la decisión al público presente en el Target Center, en St Paul (Minesota).

    Al momento de la expulsión, los Timberwolves ganaban 36 a 34. Wembanyama había disputado 12 minutos en los que anotó cuatro puntos, tomó cuatro rebotes y dio una asistencia.

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    str/ma

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