Andersson García repite como Jugador de la Semana en la LNB

Andersson García en gestión ofensiva en partido ante los Gigantes de San Francisco de Macorís en la Liga Nacional de Baloncesto. ( FUENTE EXTERNA )

Andersson García resultó ganador del premio Jugador de la Semana por segunda ocasión consecutiva, esta vez con una votación contundente que reflejó el dominio de su desempeño entre el 5 y 10 de mayo en la LNB.

En la cuarta semana del torneo, el delantero de los Marineros de Puerto Plata nuevamente promedió un triple-doble, esta vez de 21.0 puntos, 15.0 rebotes y 10.0 asistencias. También logró una eficiencia de 104 y lanzó para 53 por ciento de campo en tres partidos.

García recibió 50 de los 67 votos emitidos por los periodistas que cubren el circuito de primera división, superando a Luismal Ferreiras, de los Gigantes Basketball Club, quien consiguió 11 preferencias.

Ferreiras también disputó tres encuentros, dejando promedio de 21.6 unidades, 12.0 tableros, 60 por ciento de campo y 81 de eficiencia.

Troy Cracknell (3 votos), de los Metros de Santiago, Kevin Obanor (2) y Caleb Huffman (1), de los Héroes de Moca, también recibieron valoraciones.

Los ganadores

García es uno de tres jugadores en ganar el premio Jugador de la Semana en la temporada 2026 de la LNB, pero el único el repetir la distinción. Jordan Hall (Metros) dominó la votación en la primera semana y Ferreiras en la segunda.