Lakers son barridos por Thunder en el posible adiós a la carrera de LeBron James

El Oklahoma City Thunder culminó este lunes la eliminación de Los Angeles Lakers en los playoffs de la NBA con un triunfo por 115-110 en el posible último juego de LeBron James con la franquicia oro y púrpura.

Oklahoma City, vigente campeón de la NBA, barrió a los Lakers por un global de 4-0 en esta semifinal de la Conferencia Oeste y enfrentará en la siguiente ronda a los San Antonio Spurs o los Minnesota Timberwolves, cuya serie está igualada 2-2.

LeBron James, que firmó 24 puntos y 12 rebotes, se convierte ahora en agente libre a sus 41 años sin que haya aclarado si pretende renovar contrato con Lakers, mudarse a otra franquicia o emprender la retirada.

Antes del juego, las opciones de los Lakers de levantar esta eliminatoria eran prácticamente nulas, ya que ningún equipo ha remontado una desventaja de 3-0 en toda la historia.

Aun así, el combinado que encabezan LeBron y Austin Reaves (27 puntos) plantó batalla hasta el final para evitar la eliminación ante su público.

Las gradas angelinas, con casi 20.000 aficionados y celebridades como Leonardo DiCaprio y Sean Penn, alentaron como hacía tiempo que no se veía y sus jugadores respondieron con una entrega que puso en jaque al potente Thunder, favorito indiscutible al título.

LeBron peleó en pista durante 40 minutos para unos Lakers que, a base de fe y garra, entraron en ventaja al último cuarto (84-80) por primera vez en esta eliminatoria.

Las tribunas enardecieron cuando, tras un parcial de 7-0, los locales se pusieron por delante 110-109 a solo 40 segundos del final.

Pero una volcada de Chet Holmgren y dos tiros libres de Shai Gilgeous-Alexander dieron la vuelta al marcador para Thunder, antes de que Reaves fallara el último intento para empatar desde la línea de tres y la cancha quedara en silencio.

Gilgeous-Alexander firmó su mejor juego de la eliminatoria con 35 puntos y 8 asistencias para Thunder, que avanza imparable hacia su segundo anillo consecutivo con un pleno de ocho victorias en estos playoffs.

El futuro de LeBron

Esta derrota en semifinal de conferencia, ronda que no superan desde 2023, puede ser el punto y final a la era de LeBron en Los Ángeles.

Uno de los mejores basquetbolistas de la historia, King James lideró esta emblemática franquicia desde 2018 y la guió hasta el título de campeón en 2020, el cuarto de la carrera del alero.

En su vigesimotercera temporada, récord en la NBA, LeBron ha sido el mayor anotador (23,2 puntos) y generador de juego (7,3 asistencias) de su equipo en esta postemporada.

Pero a pesar de esta producción, insólita para un jugador de su edad, está en seria duda su continuidad en los Lakers, que podrían inclinarse por armar un nuevo equipo en torno a Luka Doncic, 14 años menor que James.

El esloveno, líder anotador de toda la NBA esta temporada, se perdió todos los playoffs por una lesión muscular, lo que dejó bajo mínimo las opciones de triunfo ante Oklahoma City, primer sembrado del Oeste.

Cavs empatan con histórico Mitchell

En Cleveland, los Cavaliers derrotaron 112-103 a los Detroit Pistons y empataron 2-2 el global de esta semifinal del Este, en un duelo marcado por una histórica segunda mitad de 39 puntos de Donovan Mitchell.

La estrella de los locales terminó con un total de 43 puntos, ya que antes del descanso apenas había anotado 4 tantos.

Los 39 puntos de Mitchell igualaron la mayor cantidad para una mitad de un partido de playoffs, una marca que había conseguido Eric "Sleepy" Floyd en 1987 con los Golden State Warriors.

A la vuelta del vestuario, Mitchell entró en combustión encargándose de 16 puntos en un parcial de 23-0 de los Cavaliers que cambió el rumbo del partido.

Los Pistons, que tenían una ventaja de 56-52 al descanso, se vieron con una desventaja de 19 puntos después del acelerón de los Cavaliers.

En el descanso "entré al vestuario y les dije a mis chicos: 'Es culpa mía'", reveló Mitchell. "Intenté marcar el tono en ataque, porque no lo había hecho en la primera parte".

Cade Cunningham se quedó en 19 puntos para Detroit, primer sembrado del Este.

Detroit albergará el miércoles el quinto asalto de esta serie, cuyo vencedor chocará en la final del Este con los New York Knicks.