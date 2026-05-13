Leones y Marineros salen airosos en la jornada de la LNB

Gerardo Suero intenta un canasto ante la defensa de los Titanes del Sur en el Club San Carlos ( FUENTE EXTERNA )

Los Leones de Santo Domingo pudieron salir de aprietos en el último cuarto tras un tapeo de Kerry Richardson restando cuatro segundos por jugar para que los melenudos superaran 93-90 a los Titanes del Sur, en partido efectuado en el club San Carlos, en la continuación de la LNB.

Richardson, quien finalizó con 18 puntos y dos rebotes, pudo rescatar un fallo de Brayan Ramírez para dar una ligera ventaja a los Leones (91-90) y una asfixiante defensa de los dirigidos por Ruddy Martínez evitó que los visitantes igualaran las acciones.

Por los Leones (4-8), Gerardo Suero anotó 18 tantos, tomó cinco rebotes y repartió seis asistencias; José Liriano marcó 14 unidades y Reggie Quezada anotó 12 puntos.

Por los Titanes (4-6), Romeao Ferguson encestó 26 puntos, incluyendo cinco triples en nueve intentos; Tyree White añadió 20 tantos y siete rebotes. Xavier Reyes se fue con 15 tantos.

Los parciales finalizaron 21-31, 31-15, 25-29 y 16-15 a favor de los Leones.

García anota canasto del triunfo de Marineros sobre Reales

Andersson García anotó un dramático canasto que les dio la victoria a los Marineros de Puerto Plata 93-91 sobre los Reales de La Vega en partido celebrado este martes en el Polideportivo Fabio Rafael González de Puerto Plata.

Junior Martínez interceptó un saque de los Reales con 12.9 segundos por jugar que inició la jugada en la que García convirtió un tapeo con tres décimas de segundos por jugar luego de fallar una gestión ofensiva.

Con la victoria, los Marineros colocaron su récord en 5-6 y 2-2 como dueños de casa, mientras que los Reales caen a 4-6. Los parciales finalizaron 28-17, 19-21, 22-32, 24-21 a favor del equipo de Puerto Plata.

Por los Marineros, García fue el mejor anotador con 26 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias, seguido por Andrés Fulgencio, con 18 tantos, Luis Upía tuvo 16, y Luis Feliz agregó 11 unidades.

Por los Reales, Malachi Richardson anotó 31 con ocho rebotes; Anderson Mirambeaux terminó con 12, y Sekou Sylla agregó 16 tantos, y Ramón Galloway logró 10 unidades.

Jornada de este miércoles

Los Gigantes de San Francisco de Macorís recibirán a los Soles del Este en el polideportivo Mario Ortega para medirse a las 8:00 de la noche, mientras que los Cañeros del Este visitarán la Arena del Cibao para enfrentarse a los Metros de Santiago a las 8:30 p. m.