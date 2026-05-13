El PSG conquistó la Ligue 1 de Francia

Jugadores del PSG celebran el campeonato de la Ligue 1 en la campaña 2026. ( AFP )

Tras su victoria 2-0 ante el Lens este miércoles, el PSG conquistó su 14º título de liga francesa y aún puede volver a abrir sus vitrinas esta temporada en caso de levantar su segunda Liga de Campeones consecutiva.

Luego de una temporada 2024-25 histórica marcada por su primera Orejona, el PSG está a un partido, ante el Arsenal el 30 de mayo en Budapest, de seguir cimentando un equipo de leyenda.

Con su quinta Ligue 1 consecutiva, los parisinos han cumplido la primera parte de su misión, pero aún queda por delante lo más difícil.

Llevarse el campeonato doméstico con un presupuesto con una diferencia abismal sobre el resto entraba dentro de lo lógico, pero el dominio del PSG no fue tan aplastante como en los años precedentes.

Quizá porque sus rivales se han mostrado más motivados que nunca con la idea de doblegar al campeón de Europa, como ya había vaticinado el DT Luis Enrique en pretemporada. El tiempo dio la razón al entrenador español.

El antiguo seleccionador de España no se ha cansado de repetirlo a lo largo del curso: las dificultades encontradas en la Ligue 1 no se han debido a un descenso del nivel del PSG, sino al fantástico rendimiento del Lens.

"Ustedes quieren una liga más disputada y es una liga disputada. Lens sigue ganando partidos y será difícil hasta el final", decía en abril.

- Derrotas inhabituales -

Pero esa razón ha cohabitado con otras: una temporada pasada interminable con el Mundial de Clubes, en el que el PSG alcanzó la final, una corta preparación de pretemporada, una plaga de lesiones y largas ausencias de varios estandartes (Dembélé, Hakimi), además de un evidente cansancio físico acumulado.

Consecuencia de ello se produjeron más empates y derrotas que otros años eran impensables -cuatro en total y tres desde febrero-: en Rennes (3-1), que llevó al Balón de Oro Ousmane Dembélé a instar a sus compañeros a jugar de forma más colectiva, ante el Mónaco (3-1) y el Lyon (2-1).

Y sin olvidar el revés en el Clásico (1-0) frente al Olympique de Marsella el 22 de septiembre en el Vélodrome, o la eliminación precoz en Copa de Francia ante sus vecinos del Paris FC en enero.

Unas derrotas que parecían evidenciar un cansancio general del plantes, con un juego menos atractivo y engrasado.

Pero gracias al trabajo del cuerpo técnico y al mejor estado de forma de las estrellas y de los suplentes en los momentos decisivos, el PSG enderezó el rumbo en Ligue 1 y en Champions en un impresionante inicio de la primavera europea.

Los parisinos también se vieron beneficiados por el bajón del Lens, que comenzó a perder en el momento en que el PSG recuperó el modo apisonadora.

La ventaja cobrada en liga permitió además a Luis Enrique dosificar a sus jugadores para llegar lejos en el campeonato continental.

- La Ligue 1, laboratorio del PSG -

Con un segundo doblete consecutivo en mente, la estructura del grupo parisino se mantuvo casi intacta respecto al año pasado, con las excepciones de las llegadas del arquero francés Lucas Chevalier -con rol de titular pero que pasó a la suplencia a lo largo de la temporada- y del defensa ucraniano Illia Zabarnyi.

Zabarnyi, decepcionante en sus primeros meses, permitió al menos descansar al capitán Marquinhos entre los grandes duelos de Champions.

El campeonato doméstico permitió de igual modo ganar confianza a Warren Zaïre-Emery, convertido de nuevo en un eslabón esencial del plantel gracias a su físico privilegiado.

Los habituales suplentes, Lucas Hernandez, Lee Kang-in o Gonçalo Ramos, cumplieron con su labor, aunque en momentos se esperó más de ellos. Al contrario que Lucas Beraldo, que tuvo un sorprendente final de temporada al ser reubicado como mediocentro defensivo.

Sin olvidar a los jóvenes de la cantera del PSG, Senny Mayulu e Ibrahim Mbaye, que ayudaron al club cuando la enfermería estaba llena.

Todos ellos aún tiene un último servicio por delante -el más importante- antes de que concluya la temporada.

Khvicha Kvaratskhelia e Ibrahim Mbaye anotaron en Lens para los dirigidos por Luis Enrique, que contaron con una destacada actuación de su arquero ruso Matvéi Safonov.

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