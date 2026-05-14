Los Cavaliers asaltan Detroit y se adelantan 3-2 en su semifinal del Este

Con un rejuvenecido James Harden, los Cleveland Cavaliers lograron el miércoles un triunfo 117-113 en la prórroga frente a los Detroit Pistons con el que se adelantaron 3-2 en el global de esta semifinal de la Conferencia Este de la NBA.

Los Cavs, que suman tres victorias consecutivas, están a un solo triunfo de alcanzar la final de conferencia por primera vez desde 2018, cuando concluyó la segunda etapa en el equipo de LeBron James.

El veterano Harden, con 30 puntos, encabezó a unos Cavaliers que remontaron 15 puntos en contra en la cancha de Detroit, primer sembrado del Este.

Los Pistons de Cade Cunningham, que llegó a 39 puntos y 9 asistencias, están ahora obligados a ganar el sexto duelo del viernes en Cleveland y un séptimo y definitivo el domingo en Detroit.

Detroit tratará de aferrarse al recuerdo de la primera ronda cuando logró una remontada incluso mayor ante Orlando Magic, llegando a estar 3-1 abajo.

El vencedor de la serie se medirá en la final del Este con los New York Knicks, que descansan tras barrer 4-0 a los Philadelphia 76ers.

En el Oeste, el Oklahoma City Thunder espera al ganador del duelo entre los Minnesota Timberwolves y los San Antonio Spurs, que dominan por 3-2 y también pueden clasificar el viernes.

Ante 20.000 apasionados hinchas de Detroit, los Cavaliers fueron el primer equipo visitante en arañar un triunfo en la serie.

"Es un gran momento para conseguir la primera victoria fuera de casa", se felicitó Harden, que también acumuló 8 rebotes, 6 asistencias y 3 tapones.

- "Ya estuvimos en esta situación" -

La Barba, de 36 años, está protagonizando unos playoffs irregulares pero el miércoles dio la razón a la apuesta de Cleveland, que lo reclutó en febrero de los Clippers para que impusiera su talento y experiencia en los momentos decisivos.

Al lado de Harden, tres veces máximo anotador de la NBA, el escolta Donovan Mitchell firmó 21 puntos y el pívot Evan Mobley una magnífica cuenta de 19 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias y 3 tapones.

Por los Pistons, en cambio, ninguna de sus figuras sobresalió más allá de Cunningham, la figura clave de la resurrección de esta emblemática franquicia.

Los locales parecían tener el duelo bajo control al dominar por 15 puntos durante la primera mitad y por 8 al descanso.

Los Cavs reaccionaron en el tercer cuarto pero Detroit entró a los últimos cuatro minutos con una ventaja de 9 puntos.

Como en otras ocasiones, los Pistons se atascaron en ataque en un momento caliente y Cleveland lo aprovechó para forzar el tiempo extra, que dominaron desde el inicio para lograr un triunfo que deja al borde del abismo a Detroit.

"Van a tener que asfixiar a este equipo. No vamos a caer sin pelear, sin patear, sin pegar, sin agarrar, sin arañar. Así es como somos", avisó el entrenador de Pistons, J.B. Bickerstaff. "Ya hemos estado en esta situación antes y pudimos encontrar la manera de salir adelante".

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