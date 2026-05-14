El factor KAT: El cambio táctico que he llevado a Towns a ser un arma letal los en playoffs

Karl Anthony-Towns ha diversificado su juego, ahora como un eficiente pasador del balón. ( X / @NBA_NEWYORK )

Cuando los Knicks se encontraron debajo 2-1 en la primera ronda ante los Hawks de Atlanta, el pánico cundía en Madison Square Garden.

Sin embargo, la oportuna intervención del entrenador Mike Brown, alteró drásticamente el rumbo de la franquicia, ya que eliminaron a los Hawks, y luego barrieron en cuatro partidos a los Sixers.

¿La clave?: el cuerpo técnico decidió mudar el peso de la ofensiva hacia las manos del dominicano Karl-Anthony Towns, y todo cambió. Este ajuste lo transformó en un dinámico centro distribuidor y liberó de presión extrema a la superestrella perimetral Jalen Brunson.

Desde que se implementó este sistema donde el juego fluye a través de Towns en el poste alto, la ofensiva neoyorquina se ha vuelto indescifrable.

El resultado hizo que los Knicks se consolidaran como el ataque más eficiente de toda la postemporada al registrar la abismal cifra de 130.5 puntos por cada 100 posesiones, según datos oficiales de NBA Stats.

Al forzar a los pívots rivales a salir a la periferia para vigilar su peligroso tiro exterior, el dominicano abre pasillos idóneos para que hombres como Mikal Bridges o Miles McBride corten hacia el aro sin oposición.

Recientemente la revista especializada SLAM, destacó cómo Towns se ha convertido en un eficiente pasador, además de que indican la mejoría de su juego overall.

El pase, su nueva arma

La evolución de "KAT" como pasador ha roto los esquemas tradicionales de la liga. El jugador, que promediaba poco más de tres asistencias de por vida, se destapó registrando dos triples-dobles en la serie ante Atlanta.

Towns ha promediado ocho asistencias en un tramo reciente de cinco victorias consecutivas, lo que coronó con una racha con un brillante partido de 10 asistencias en la semifinal de conferencia frente a los 76ers de Filadelfia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/whatsapp-image-2026-05-14-at-140039-a3128bd0.jpeg Towns apareció en la portada de Enero de 2025 de la revista SLAM, en su edicin número 254, en la que habló sobre su aniversario 10 en la liga, y el orgullo que siente por sus raíces dominicanas. (FUENTE EXTERNA)

Como si todo esto fuera poco, Towns promedia un sólido doble-doble de 17.4 puntos y 10.0 rebotes por encuentro a lo largo de 13 compromisos en la presente postemporada.

Su cambio también ha alcanzado su procentaje de tiros de campo, la cual se sitúa por encima del 59%, con lo que demuestra una selección de lanzamientos sumamente inteligente.

"Un aplauso para nuestro equipo. Encontramos la manera, en cierta forma, de estabilizar nuestra temporada y hacer lo que era necesario para ajustarnos... Es un reconocimiento al cuerpo técnico por darse cuenta de los ajustes que debían hacerse y también un reconocimiento a mí, personalmente, por haber confiado en mí", dijo Towns tras la victoria que puso a los Knicks de vuelta a las finales de Conferencia Este por segundo año seguido.