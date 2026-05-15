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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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Leones y Reales logran victorias en la LNB

La actividad continúa este viernes con dos partidos

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    Leones y Reales logran victorias en la LNB
    Gerardo Suero (FUENTE EXTERNA)

    Gerardo Suero, Reggie Quezada y Kerry Richardson lideraron la victoria de los Leones de Santo Domingo 98-90 sobre los Titanes del Sur en partido de la ronda regular de la LNB celebrado este jueves en el Polideportivo de San Cristobal. 

    Los Melenudos tomaron control del encuentro a partir de los 4:29 por jugar del último cuarto con una corrida 13-2 que puso el partido 88-78, y tomar la ventaja que no perdieron más.

    Con una corrida 12-5 en los primeros dos minutos del cuarto período, los Titanes habían tomado la ventaja 76-75 con un triple de Romeao Ferguson pero los Leones volvieron a la carga y con un 5-2 retomaron el liderato.

    Con el resultado, los Leones colocaron su marca en 5-8 y ganaron 2-0 la serie particular a los Titanes, que figuran con récord de 4-7, en el octavo puesto.

    Los parciales finalizaron 23-22, 23-19, 24-23 y 28-26 a favor de los Leones, que contaron con el trabajo de Suero, con 25 puntos y 10 rebotes; Reggie Quezada agregó 19 tantos; Brayan Saviñón tuvo 15, y Kerry Richardson terminó con 16 unidades.

    Por los Titanes, Xavier Reyes anotó 22 puntos con nueve rebotes, seguido por Romeao Ferguson, con 18 tantos, siete rebotes y siete asistencias; Jonathan Araujo agregó 15, y Tyree White finalizó con 14 puntos y ocho rebotes.

    Reales le ganan serie particular a Marineros

    Sekou Sylla y Ramón Galloway comandaron el triunfo de los Reales de La Vega 85-80 sobre los Marineros de Puerto Plata en partido efectuado en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel de La Vega. 

    Sylla registró un doble-doble de 22 puntos y 13 rebotes, mientras que Galloway aportó 20 tantos y capturó cinco tableros para que los veganos pusieran su marca en 5-6 y ganarle la serie particular a los Marineros, que ahora registran 5-7.

    Por los Reales, también se destacó Malachi Richardson con 17 unidades y siete rebotes

    RELACIONADAS

    Por los Marineros sobresalieron Luis Féliz con 22 puntos y cuatro rebotes; Andersson García finalizó con 18 tantos y 11 capturas

    Juegos de este viernes

    Los Gigantes Basketball Club recibirán a los Héroes de Moca en el Mario Ortega, desde las 8:00 de la noche, y los Cañeros del Este visitarán a los Soles del Este en el Polideportivo Rolando Rodríguez de San Pedro de Macorís, a las 8:30 de la noche.

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