Gigantes y Cañeros logran victorias en la LNB

Yeison Colomé ataca el aro en el partido de los Cañeros del Este ante los Soles del Este ( FUENTE EXTERNA )

Los Cañeros del Este vencieron en tiempo extra 115 por 112 a los Soles del Este en partido de la ronda regular de la Súper Liga LNB celebrado en el techa Rolando Ramírez de esta ciudad.

Un Yeison Colomé estuvo intratable para liderar la victoria de los Cañeros, que colocan su récord en 6-7, en la séptima posición de la tabla, mientras que los Soles, con 2-10, ocupan el noveno puesto.

Por los Cañeros, Colomé fue el máximo anotador con 41 puntos, seguido por Eusebio Suero, con 21 tantos; Joshua Sharkey logró 21 unidades.

Por los Soles, Terry Larrier anotó 22 puntos con siete rebotes; Jonathan Bello agregó 26 con nueve rebotes; Devonte Shuler terminó con 19, y Daruin Rosario logró 14 con nueve rebotes y cinco asistencias.

Gigantes superan a Héroes y están en la fase de eliminación

Los Gigantes Basketball Club se apoyaron en 30 puntos de Charles Brown Jr. para completar su clasificación a la fase de eliminación de la LNB, al disponer 101-87 sobre los Héroes de Moca, en un partido celebrado en el pabellón Mario Ortega.

El triunfo es el cuarto consecutivo que consiguen los Gigantes, quienes ahora tienen un récord de 11-2, pero 7-0 en casa. Además, los francomacorisanos ganaron por séptima vez en sus últimos ocho compromisos. Los Héroes tienen registro de 6-5 y vieron detener en cuatro su racha ganadora.

Brown Jr. también aportó 5 rebotes y 5 asistencias, lanzando de 16-10 de campo. Francis King Fitzgerald se lució con 16 unidades y 9 asistencias, mientras que Luismal Ferreiras agregó 13 tantos, Juan Jr. Rosario 11 y Edgar Tejeda 10. Jordan Davis tuvo 8 puntos y 5 robos.

Por los Héroes, Nargenis Ulloa se fue con 19 tantos, John Clark Jr. anotó 16 puntos y atrapó 6 rebotes, Caleb Huffman registró 13 unidades y Kevin Obanor 10.

Por sexta ocasión los líderes Gigantes pasaron de los 100 puntos. Esta vez lo hicieron lanzando para 54 por ciento de campo y tirando de 22-10 (45%) en disparos de tres. También repartieron 25 asistencias.

El triunfo de los Gigantes vengó la derrota que sufrieron el pasado 3 de mayo en Moca, donde perdieron 80-75.

Los parciales concluyeron 20-20, 33-12, 30-26 y 18-29 para los dirigidos por Víctor Peña.

Juegos del martes

La Súper Liga LNB no tendrá partidos hasta el próximo martes cuando los Marineros de Puerto Plata reciban a los Héroes de Moca en el Polideportivo Fabio Rafael González, desde las 8:00 de la noche, y los Reales de La Vega visitarán a los Soles del Este en el Polideportivo Rolando Ramírez de San Pedro de Macorís a las 8:30 de la noche.