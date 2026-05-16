Spurs fulminan a Minnesota y avanzan a primera final de conferencia desde 2017

Víctor Wembanyama en gestión ofensiva ante Rudy Gobert en el sexto partidos de la serie semifinal de la conferencia oeste de la NBA ( AFP )

Los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama vencieron este viernes 139-109 en la cancha de los Minnesota Timberwolves y sellaron la clasificación a su primera final de Conferencia Oeste de la NBA en casi una década.

El equipo texano, impulsado por los 32 puntos del joven Stephon Castle, aprovechó su primera oportunidad para zanjar la semifinal del Oeste ante Minnesota por un global de 4-2.

El fenómeno francés Wembanyama, que logró 19 puntos y 6 rebotes, afrontará el mayor desafío de los primeros playoffs de su carrera, ya que los Spurs se medirán ahora al Oklahoma City Thunder, gran favorito para revalidar el anillo.

En el Este, los New York Knicks esperan rival de la eliminatoria entre los Cleveland Cavaliers y los Detroit Pistons, que este viernes colocaron el empate 3-3 y serán anfitriones el domingo del duelo definitivo.

En Mineápolis, los Spurs dominaron de principio a fin gracias a la inspiración de Castle, que explotó toda los espacios y energía que Minnesota destinó a frenar al gigante Wembanyama.

El base, de 21 años y Mejor Novato de la temporada pasada, firmó una espectacular cuenta de 32 puntos (11-16 en tiros de campo), 11 rebotes y 6 asistencias.

Los Spurs tuvieron un arranque fulgurante en el primer cuarto, dominando en la pintura y liderados por un desatado Castle.

Los locales reaccionaron entonces de la mano de su estrella, Anthony Edwards, que anotó 24 puntos pero con muy escasa efectividad (9-26).

Pero, partiendo de la ventaja de 74-61 al descanso, los Spurs se despegaron en el tercer cuarto con una asfixiante defensa de dos contra una a Edwards.

Con su figura maniatada, los Timberwolves no pudieron contar con el ala-pívot Julius Randle, con una catastrófica noche de 3 puntos (1-8), ni con el francés Rudy Gobert, que dejó el casillero en cero al fallar sus cuatro tiros.

- Wembanyama contra SGA -

Los aficionados de la NBA se relamen ahora con el duelo entre Thunder y Spurs, los dos mejores equipos del Oeste, y especialmente el de sus estrellas, Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama.

Oklahoma City parte como gran favorito pero San Antonio lleva rompiendo los pronósticos toda la temporada, que comenzaron con el más modesto objetivo de volver a playoffs, tras seis años de ausencia, y desarrollar el equipo alrededor de Wembanyama.

"Realmente no nos importa el ruido de afuera. Sabíamos que íbamos adelantados al plan probablemente en diciembre del año pasado", dijo Castle sobre la progresión de su equipo.

"Sabemos que va a ser difícil desbancarlos, pero creo que estamos bastante seguros de que podemos hacerlo", aseguró sobre el choque ante Thunder.

- Pistons vuelven a sobrevivir -

En el Este, los Detroit Pistons reaccionaron a tiempo para derrotar 115-94 a los Cleveland Cavaliers y forzar un séptimo y definitivo partido.

Los Cavaliers de James Harden (23 puntos) y Donovan Mitchell (18) lo tenían todo a favor para clasificar con el impulso de sus tres victorias seguidas anteriores y el aliento del público de Cleveland, donde no habían perdido hasta ahora en estas eliminatorias.

Pero los Pistons, primer sembrado de la conferencia, impusieron el enorme espíritu de supervivencia que están mostrando en esta postemporada.

Tras levantar una desventaja de 3-1 en la primera ronda ante Orlando Magic, Detroit ya ha salido vivo de cuatro partidos en estos playoffs en los que podía caer eliminado.

Este viernes estuvo de nuevo comandado por Cade Cunningham, con 21 puntos, 8 asistencias y 5 triples.

También fue fundamental el control que sus pívots ejercieron en la pintura.

Jalen Duren, bajo presión por su bajo rendimiento en esta postemporada, reaccionó con 15 puntos, 11 rebotes y 3 tapones.

Y su suplente, Paul Reed, aportó 17 puntos en sólo 16 minutos de juego, sólo un tanto menos que los que convirtió Donovan Mitchell, figura de Cleveland, en 37 minutos.

A la gris noche de Mitchell, con una serie de 6-20 en tiros de campo, se sumó el habitual descontrol de Harden en la dirección de juego, al cometer 8 pérdidas de balón, dos más que los tiros de campo que anotó.

El domingo, los Pistons intentarán meterse en su primera final de conferencia desde 2008 mientras los Cavaliers no avanzan a esa instancia desde 2018, en el cierre de la segunda etapa en Cleveland de LeBron.

"Habrá muchísima energía, será una locura", auguró Cunningham. "La afición también irá con todo, va a ser divertido".

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