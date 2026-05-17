Los Cavaliers liquidan a los Pistons y disputarán la Final del Este contra los Knicks de Nueva York

Donovan Mitchell driblea el balón en el partido ante los Detroit Pistons. ( ARCHIVO/ AFP )

Los Pistons de Detroit habían caminado por la cuerda floja durante toda la postemporada, sobreviviendo con éxito a cuatro partidos de eliminación.

Sin embargo, este domingo la suerte se les terminó de la peor manera.Los Cavaliers de Cleveland asestaron un golpe de autoridad fulminante en el decisivo Juego 7, al atropellar a los Pistons en su propia cancha con una pizarra de 125-94.

Con una soberbia exhibición colectiva, Cleveland se adjudicó la serie 4-3 y selló su pasaporte hacia las Finales de la Conferencia Este, donde se verán las caras contra los Knicks de Nueva York a partir de este martes.

El colapso de Detroit desnudó las carencias del equipo, que firmó una dolorosa eliminación en la segunda ronda a pesar de haber entrado a los playoffs como el sembrado número uno.

El descalabro provocó una estampa inusual en el Little Caesars Arena, donde cientos de fanáticos comenzaron a abandonar el recinto a mitad del último cuarto ante la flagrante falta de resistencia de los locales.Desde el salto al centro, Cleveland impuso condiciones.

Control desde el inicio

Donovan Mitchell abrió el choque conectando un alley-oop con Evan Mobley, marcando la pauta de lo que sería una pesadilla para la defensa de Detroit—la segunda mejor de la liga en temporada regular—. Mobley y Jarrett Allen devoraron la pintura, mientras que Sam Merrill castigó desde el perímetro al encestar cuatro triples en la primera mitad, construyendo una cómoda ventaja de 55-35 en el segundo parcial.

La historia de la temporada dictaba sentencia: los Cavaliers llegaron al encuentro con una marca invicta de 26-0 en partidos donde lograban despegarse por 20 puntos.

Este domingo elevaron ese registro a 27-0 sin despeinarse.Cualquier intento de reacción por parte de los Pistons tras el descanso fue pulverizado de inmediato por Mitchell.

El estelar escolta cargó con la ofensiva en el tercer cuarto anotando 15 de sus 26 puntos totales del encuentro, liderando un parcial de 11-0 que sepultó las esperanzas de los fanáticos de Detroit al estirar la ventaja a un inalcanzable 99-73 antes del período final.El primer compromiso de la antesala de las Finales de la NBA entre Cleveland y Nueva York se disputará el martes a las 8:00 p.m.