El dirigente de los Pistons de Detroit no considera la temporada como un fracaso

La asombrosa temporada de redención de los Pistons de Detroit terminó la noche del domingo con un duro recordatorio de lo difícil que puede ser dar el último paso.

Después de ganar 60 partidos y asegurar el primer puesto de la Conferencia Este, los Pistons fueron superados por completo en casa por los Cavaliers de Cleveland, quienes se llevaron una contundente victoria por 125-94 en el Juego 7 de las semifinales de la Conferencia Este.

Detroit, que había forzado el juego decisivo con una victoria como visitante el viernes por la noche, nunca encontró su ritmo ofensivo y luchó sin éxito por igualar el físico y la velocidad de Cleveland desde el salto inicial.

Los Pistons lanzaron para un pobre 35.3% de campo, fueron superados 58-34 en la pintura y llegaron a perder hasta por 35 puntos en la segunda mitad.

"Fue un asco", dijo el All-Star Cade Cunningham. "Estando de vuelta en casa, definitivamente queríamos conseguir esta victoria para los aficionados. Me recordó al año pasado, perdiendo en nuestra propia cancha. No es una buena sensación".

"No había estado pensando en las vacaciones, así que ahora mi mente va a mil por hora, tratando de descifrar qué tengo que hacer y cómo se va a ver el panorama".

Este abrupto final llegó apenas dos años después de que Detroit sufriera una de las peores temporadas en la historia de la NBA.

Reacciones y perspectivas tras la derrota de Detroit

Los Pistons terminaron con un récord de 14-68 durante la campaña 2023-24 y establecieron un récord de la NBA para una sola temporada con 28 derrotas consecutivas, antes de emerger este año como una de las mayores sorpresas de la liga bajo el mando del entrenador J.B. Bickerstaff.

A pesar de la abultada derrota, Bickerstaff se negó a calificar el desenlace como una decepción.

"No es una decepción en absoluto", afirmó Bickerstaff. "Jamás estaré decepcionado de estos muchachos. Ellos nos dan todo lo que tienen cada uno de los días. Así que no es una decepción. Es una derrota, y una derrota dura. Pero ese adjetivo nunca se usará".

Bickerstaff elogió repetidamente el crecimiento y la resiliencia de una plantilla que se convirtió rápidamente en contendiente.

"Este equipo es increíble y son un grupo especial de muchachos", dijo. "No podría estar más agradecido por la forma en que nos permiten entrenarlos y trabajar con ellos cada día. El espíritu que transmiten, su disposición para crecer y su voluntad para sacrificarse. Es un grupo especial".

Ausar Thompson comentó que la derrota servirá como combustible para los Pistons de cara al futuro.

"Tenemos que mejorar como equipo, pero yo estoy enfocado en lo que puedo hacer para no volver a estar en esta situación", señaló Thompson. "Apesta, pero no puedes dar marcha atrás. Ya perdimos".

Cleveland controló el partido casi de inmediato.

Los Cavaliers capitalizaron la mala puntería de Detroit para generar oportunidades en transición, construyendo una ventaja de 31-22 tras el primer cuarto.

Después de que los Pistons anotaron las primeras dos canastas del segundo periodo, Cleveland respondió con una racha de 24-9 para tomar el control absoluto y marcharse al descanso con una ventaja de 64-47.

Detroit logró reducir la diferencia a 17 puntos en el tercer cuarto, antes de que Cleveland sepultara cualquier esperanza de remontada gracias a un tramo dominante de Donovan Mitchell, quien anotó 15 de sus 26 puntos en ese periodo.

Jarrett Allen y Sam Merrill añadieron 23 puntos cada uno para los Cavaliers, mientras que Evan Mobley aportó 21 puntos y 12 rebotes para que Cleveland avanzara a las Finales de la Conferencia Este por primera vez desde 2018.

"Tuvieron jugadores factor X que tuvieron la capacidad de aportar", concluyó Bickerstaff. "Sabíamos que iba a ser una serie difícil y una prueba dura para nosotros, pero al igual que hicimos el año pasado, aprenderemos de esto. Nos lo guardaremos en el bolsillo, mejoraremos gracias a ello, y el próximo año creceremos para ser un mejor equipo".