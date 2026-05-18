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Pelicans contratan a Mosley dos semanas después de su despido por Orlando

Los Pelicans expresaron su máxima confianza en Mosley y le contrataron por las próximas cinco temporadas.

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    Pelicans contratan a Mosley dos semanas después de su despido por Orlando
    Jamahl Mosley (FUENTE EXTERNA)

    Despedido fulminantemente por Orlando Magic tras la eliminación en playoffs, Jamahl Mosley regresará la próxima temporada a la NBA al ser contratado este lunes por los New Orleans Pelicans como su entrenador.

    El estadounidense, de 47 años, vivió una abrupta salida del Magic el 4 de mayo pocas horas después de la derrota en el séptimo y definitivo partido de primera ronda frente a los Detroit Pistons.

    Mosley, que llevaba cinco años al frente del plantel, pagó el precio de la dolorosa eliminación de Orlando, que llegó a estar 3-1 arriba en su serie ante los Pistons, primer sembrado de la Conferencia Este, pero finalmente cayó 4-3.

    A pesar de este fiasco, los Pelicans expresaron su máxima confianza en Mosley y le contrataron por las próximas cinco temporadas.

    "Jamahl se ha ganado un enorme respeto en toda la NBA por su liderazgo, su profesionalismo y las sólidas relaciones que desarrolla con los jugadores y el personal", dijo Joe Dumars, actual vicepresidente de los Pelicans, en un comunicado.

    Nuevo desafío de Mosley con los New Orleans Pelicans

    Bajo el mando de Mosley, el Magic se clasificó a los playoffs en las pasadas tres temporadas, pero nunca pudo superar la primera ronda.

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    • El técnico tiene ahora la tarea de devolver a los Pelicans de Zion Williamson a la postemporada, a la que no accedieron en los últimos dos años.

    rcw-gbv/ma

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