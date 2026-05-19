Knicks logran primer triunfo de final del Este con inverosímil remontada; Towns, un doble doble

Karl-Anthony Towns #32 de los New York Knicks lanza a canasta por encima de Dean Wade #32 de los Cleveland Cavaliers durante el cuarto periodo del primer partido de las Finales de la Conferencia Este de la NBA en el Madison Square Garden el 19 de mayo de 2026 en la ciudad de Nueva York. ( PAMELA SMITH / GETTY IMAGES VÍA AFP )

Con 38 puntos de Jalen Brunson, los New York Knicks firmaron este martes una espectacular remontada para derrotar 115-104 a los Cleveland Cavaliers en la prórroga en el arranque de la final de la Conferencia Este de la NBA.

Ante el fervor del Madison Square Garden, los Knicks resucitaron en el último cuarto después de verse 22 puntos abajo (93-71) con menos de ocho minutos por jugar.

Jalen Brunson salió como siempre al rescate al convertir 14 puntos en un fulgurante parcial de 18-1 con el que Nueva York se metió otra vez en la pelea.

Los Cavaliers de Donovan Mitchell (29 puntos) y James Harden (15) pudieron llevarse el triunfo en un lanzamiento de triple de Sam Merrill sobre la bocina que escupió el aro.

El dominicano Karl-Anthony Towns anotó 13 puntos y tomó 13 rebotes en 40 minutos de juego, cedió cinco asistencias, pero perdió siete balones.

Los locales aprovecharon la vida extra y aseguraron la victoria anotando los nueve primeros puntos de la prórroga.

Es la primera vez en toda la historia de la NBA en que los dos primeros partidos de ambas finales de conferencia se decidieron en el tiempo extra.

El lunes, los San Antonio Spurs vencieron también como visitantes al Oklahoma City Thunder después de una doble prórroga en el primer asalto del Oeste.