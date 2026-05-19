Spurs tumban al invicto Thunder en doble prórroga con un Wembanyama sideral
El francés se convirtió en el jugador más joven en la historia en convertir 40 puntos y capturar 20 rebotes en un partido de postemporada
Con 41 puntos y 23 rebotes de un colosal Victor Wembanyama, los San Antonio Spurs vencieron este lunes 122-115 en la cancha de los Oklahoma City Thunder después de dos prórrogas en el inicio de la final de la Conferencia Oeste de la NBA.
Oklahoma City, vigente campeón y primer sembrado del Oeste, hincó por primera vez la rodilla en los actuales playoffs después de barrer por un global de 4-0 a Phoenix Suns y Los Angeles Lakers.
Wembanyama, que jugó 49 deslumbrantes minutos a sus 22 años, forzó la segunda prórroga con un espectacular triple lejano con 27 segundos en el reloj y después convirtió 9 puntos para sentenciar el triunfo visitante en el último tiempo extra.
Contexto y próximos encuentros de la serie
Su descomunal actuación eclipsó la del líder del Thunder, Shai Gilgeous-Alexander (24 puntos), que antes del juego recibió su segundo trofeo MVP (Jugador Más Valioso) consecutivo, al que también aspiraba Wembanyama.
- El segundo asalto de esta apasionante serie se disputará el miércoles, un día después de que arranque la final del Este entre New York Knicks y Cleveland Cavaliers.
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