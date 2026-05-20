Masai Ujiri asume la responsabilidad por la salida de Jason Kidd de los Mavericks

El presidente de los Dallas Mavericks, Masai Ujiri, declaró que fue una decisión difícil, y exclusivamente suya, la de remover a Jason Kidd como entrenador del equipo después de cinco temporadas.

Un día después de que los Mavericks anunciaran la salida de Kidd, Ujiri dijo este miércoles que sentía que la organización necesitaba empezar desde cero.

"Respetamos profundamente lo que él ha hecho por esta organización, por lo que esta fue una decisión muy, muy difícil", expresó Ujiri.

"Tengo que ser responsable de una decisión como esta", añadió. "También tengo que ser muy activo en la forma en que evalúo a la organización de arriba a abajo".

Ujiri, quien asumió el cargo de presidente y gobernador del equipo hace dos semanas, aclaró que la medida no tuvo nada que ver con el traspaso de Luka Doncic ni con nadie relacionado con ese acuerdo en febrero de 2025.

Cuando se le preguntó sobre el futuro de Kidd durante su presentación el 5 de mayo, Ujiri no se comprometió con una respuesta y señaló que hablaría con Kidd mientras evaluaba todos los aspectos del equipo.

Cuando los Mavericks anunciaron la noche del martes que separarían sus caminos con Kidd, lo describieron en ese momento como una decisión mutua.

Impacto del traspaso de Luka Doncic en los Mavericks

Dallas tuvo dos profundas rachas en los playoffs con Kidd y Doncic, alcanzando las Finales de la NBA en 2024, dos años después de perder ante Golden State en las finales de la Conferencia Oeste.

Los Mavericks traspasaron a Doncic a los Los Angeles Lakers durante la temporada 2024-25, recibiendo a Anthony Davis como la pieza central de un acuerdo que resultó muy contraproducente para la franquicia. Dallas se quedó fuera de los playoffs esa temporada y nuevamente en la 2025-26, campaña durante la cual Davis también fue traspasado.

Kidd, el base miembro del Salón de la Fama que guió a la franquicia a su único campeonato como jugador en 2011, terminó con un récord de .500 en temporada regular como entrenador de los Mavs (205 victorias y 205 derrotas).