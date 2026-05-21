Fitzgerald cuela 41 puntos en triunfo de Gigantes

Francis King Fitzgerald donquea en el partido de Gigantes de San Francisco ante Soles del Este. ( FUENTE EXTERNA )

Francis King Fitzgerald registró una noche de 41 puntos para comandar el décimo segundo triunfo de los Gigantes de San Francisco, en la victoria 97-93 sobre los Soles del Este en partido efectuado en el polideportivo Rolando Ramírez en la continuación de la Liga Nacional de Baloncesto.

Fitzgerald, quien lanzó de campo para un 41 por ciento (12/29) y para un 43 por ciento en triples (3/7), además, aportó 6 rebotes para que los francomacorisanos elevaran su récord a 12-2 y asumir el liderato de la tabla de posiciones, mientras que los Soles continúan en el sótano con marca de 2-12.

Por los Gigantes también se destacaron Miguel Miranda con 15 tantos y Jeankarlo Iciano con 12 unidades.

Dominio de los Gigantes de San Francisco en la Liga Nacional de Baloncesto

Por los Soles, Bradley Ezewiro registró 20 puntos y siete asistencias; Dimas Carrasco añadió 16 unidades y 11 capturas, mientras que Daurin Rosario aportó 15 puntos, siete rebotes y 11 asistencias.

En un dramático cuarto parcial y con un minuto por jugar Miguel Miranda se escapó hasta el aro para dar ventaja de tres puntos (94-91) a los Gigantes y dos tiros libres cobrados por Fitzgerald aseguraron el triunfo para los francomacorisanos.

Victoria de los Héroes de Moca frente a los Reales de La Vega

Los parciales finalizaron 32-21, 20-34, 18-17, 23-23 a favor de los Gigantes.

Héroes colocan su récord en 7-6 tras vencer a Reales

Kam´ron Blue encestó 18 puntos y Eloy Vargas 14 con 10 rebotes, en la victoria 75-70 de los Héroes de Moca sobre los Reales de La Vega, en un partido celebrado en el polideportivo Moca 85.

Con el triunfo, los Héroes mejoraron su récord a 7-6, incluyendo 4-1 en casa y frenaron una cadena de dos derrotas.

De su lado, los Reales dejaron su registro en 6-7. La serie particular entre ambos en esta serie regular quedó empatada 1-1, ya que los veganos vencieron en su hogar a los de Moca con marcador de 110-96 el pasado 1 de mayo.

En su debut, Blue agregó tres rebotes y tres asistencias, mientras que Vargas aportó cuatro bloqueos y resultó clave con su defensa en el cierre del encuentro. Kevin Obanor consiguió 13 unidades y también atrapó 11 rebotes, en tanto que Jaison Valdez añadió 11 puntos, nueve asistencias y seis rebotes.

Por los Reales, Malachi Richardson se apuntó 20 en anotación, Alanzo Frink 10 con ocho rebotes y Ramón Galloway 10 con cinco rebotes.

Los parciales concluyeron 20-17, 24-20, 19-18 y 12-15 para los Héroes.

Jornada de este viernes

Los Cañeros del Este recibirán a los Titanes del Sur en el polideportivo Eleoncio Mercedes, a las 8:00 de la noche, mientras que los Marineros de Puerto Plata visitarán a los Leones de Santo Domingo en el Club San Carlos, a las 8:30 de la noche.