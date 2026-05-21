Jalen Williams está en situación de día a día con lesión en la corva

Jalen Williams en gestión ofensiva en el segundo partido de la serie de campeonato de la conferencia oeste ( AFP )

El alero de el Oklahoma City Thunder, Jalen Williams, sufrió otra lesión en el tendón de la corva izquierdo en la victoria del miércoles en el Juego 2 sobre los San Antonio Spurs y es considerado "día a día" (evaluado diariamente), dijeron fuentes a Shams Charania de ESPN.

Impacto de la lesión de Jalen Williams en la serie

Williams se había perdido seis partidos consecutivos de playoffs por una distensión en el tendón de la corva izquierdo antes de regresar el lunes en el Juego 1 de las finales de la Conferencia Oeste.

Según los informes, el jugador seleccionado una vez al All-Star se someterá a tratamiento y se espera que sea catalogado como "cuestionable" para el Juego 3 de este viernes.

Desempeño y estado actual de Jalen Williams

Williams registró cuatro puntos y dos robos en el Juego 2 antes de que el Thunder lo descartara por el resto del partido.

En el juego inaugural de la serie, el jugador de 25 años sumó 26 puntos, siete rebotes, tres asistencias, un robo y un bloqueo en 37 minutos.

El Thunder y los Spurs están empatados con una victoria por bando de cara al Juego 3 en San Antonio.