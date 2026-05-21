Jeff Van Gundy entre los finalistas para dirigir a los Blazers

Los Portland Trail Blazers han solicitado permiso para reunirse con el asistente de los Los Angeles Clippers, Jeff Van Gundy, quien es uno de los finalistas para la vacante de entrenador en jefe, dijeron fuentes a Chris Haynes de Prime Video.

La última vez que Van Gundy se desempeñó como entrenador en jefe de la NBA fue en 2007 con los Houston Rockets. El técnico de 64 años regresó a los banquillos hace dos años tras una larga carrera como analista en las transmisiones de ESPN.

Van Gundy ejerció como el principal asistente de Tyronn Lue y coordinador defensivo. Los Clippers terminaron en el tercer y decimoctavo lugar, respectivamente, en eficiencia defensiva durante las últimas dos campañas.

Van Gundy tiene un récord de 430-318 a lo largo de 11 temporadas como entrenador en jefe entre los New York Knicks y los Rockets.

Pasó parte de siete campañas como asistente de los Knicks antes de suceder a Don Nelson como entrenador en jefe en marzo de 1996. Van Gundy guio a Nueva York a las Finales de la NBA de 1999, que sigue siendo la aparición más reciente de la franquicia en la serie por el campeonato.

Otros finalistas para el puesto de entrenador en Portland

Tiago Splitter se desempeñó como entrenador en jefe interino de Portland después de que la NBA suspendiera a Chauncey Billups tras su arresto por cargos relacionados con apuestas.

Splitter registró un récord de 42-40 y lideró a los Blazers a su primera aparición en los playoffs en cinco años durante su única temporada a cargo. El brasileño y el asistente de los Minnesota Timberwolves, Micah Nori, también son finalistas para el puesto permanente, dijeron fuentes al periodista de la NBA Marc Stein.