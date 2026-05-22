Montero y Feliz se juegan hoy en Atenas sus boletos a la final de la Euroliga 2026

Andrés Feliz y Jean Montero persiguen sueños de gloria en el máximo campeonato europeo de baloncesto. ( X / @ACBCOM )

Mientras Karl-Anthony Towns se debatía anoche por impulsar a sus Knicks de Nueva York a continuar su avance en la final de la Conferencia Este, dos dominicanos se disputarán hoy también subir de escalón, pero en Europa.

Jean Montero, del Valencia Basket, y Andrés Feliz, del Real Madrid Baloncesto, se juegan sus boletos para disputar la final de la Euroliga, la máxima competición de baloncesto de clubes del Viejo Continente.

En esta semifinal, Montero, de Villa Juana, y Feliz, de Guachupita, representarán a sus equipos (también a Dominicana) en el duelo señalado para las 2:00 p.m., hora dominicana, hoy. La otra semifinal (11:00 a.m.) la juegan el localista Olympiacos B.C., de Grecia, ante Fenerbahçe Beko, de Turquía.

Uno de los dos jugadores llegará a la final de esta fase que tendrá por sede el Telekom Center de Atenas, el domingo.

Entre dominicanos El 29 de marzo de 1984, el Banco di Roma derrotó al Barcelona, resultado que dejó a Chicho Sibilio con el segundo lugar de esa final jugada en el Patinoire des Vernets, en Suiza. Es lo más cerca que ha estado un dominicano de un título del principal torneo de clubes del Viejo Continente, que para esa ocasión recibía el nombre de Copa de Campeones de Europa de la FIBA. Sibilio terminó con una actuación discreta de cuatro puntos en lo que era su novena temporada con el Barcelona. En la Euroliga actual, que nació en el año 2000, es la primera vez que dominicanos llegan al Final Four y hay garantizado uno en la final del próximo domingo.

Towns puja por ser el segundo quisqueyano en alcanzar una final de la NBA y conquistar el título, y sus dos compañeros de selección por cruzar a la final y llevarse la corona de la Euroliga, algo que ningún dominicano ha logrado.

"No sé cómo describirlo. De estar en esa situación a estar aquí (en la final a cuatro), solamente me queda estar agradecido", dijo Feliz, según publicó el programa español El Chiringuito TV, al referirse a su vida en Guachupita.

El Valencia anhela partir de Atenas, sede de la competición de la final a cuatro, con su primer trofeo de este escenario, mientras el Madrid busca escaparse con su primera corona desde 2023 y elevar a 12 su número de campeonatos.

La calidad de estos jugadores los lleva a rivalizar, más allá de la Liga ACB, en Atenas, a más de 9,000 kilómetros de la tierra natal de ambos.

Montero y sus premios

Montero afirmó ayer que, aunque recibir premios individuales como jugador siempre te hace sentir "muy orgulloso", le haría sentirse "especial" ganar un título como la Euroliga "juntos" como equipo.

"Pero, bueno, ahora que tenemos la gran oportunidad de ganar un título juntos, un título de Europa como lo es la Euroliga, yo creo que eso te hace sentir muy especial, la verdad", afirmó a los medios, entre ellos EFE, un día antes de jugar la semifinal.

El dominicano, que a sus 22 años se ha consolidado como una de las grandes figuras emergentes del baloncesto europeo, agregó que saldrán a la pista a competir, que es lo que "más ilusión" hace a la afición del Valencia.

"Puede haber emociones encontradas, pero ahora es un escenario totalmente diferente; tenemos que tener la misma mentalidad, pero con un poco más de intensidad", dijo.