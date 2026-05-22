Karl-Anthony Towns tras victoria en el juego 2: "Esto no se trata de las actuaciones individuales"

Karl-Anthony Towns de los New York Knicks intenta una bandeja contra Evan Mobley y Max Strusde los Cleveland Cavaliers durante el segundo cuarto del segundo partido de las Finales de la Conferencia Este de la NBA en el Madison Square Garden el 21 de mayo de 2026 en la ciudad de Nueva York. ( PAMELA SMITH/GETTY IMAGES/AFP )

Karl-Anthony Towns demostró que la paciencia y los ajustes correctos pagan dividendos en los playoffs de la NBA.

Luego de restar importancia a una discreta actuación ofensiva el pasado martes, donde priorizó la victoria colectiva de los Knicks de Nueva York, el pívot dominicano recuperó su acostumbrada versión sobre el tabloncillo.

Towns encestó 18 puntos, capturó 13 rebotes y terminó con diferencial de +18 durante 36 minutos de acción.

"Esto no se trata de las actuaciones individuales, sino de que este equipo encuentre la manera de conseguir una victoria. Creo que eso es lo especial", dijo Towns a la prensa luego del encuentro.

El centro completó su hoja de ruta al tirar de 12-7 en tiros de campo y castigó desde la larga distancia al clavar tres triples, con lo que empató su mayor cifra en esta postemporada.

Esta versión agresiva contrastó con el primer choque de la serie, duelo en el que se vio limitado a apenas a 13 tantos y además de que cometió siete pérdidas de balón.

Cambio de plan

En esta ocasión, Towns tomó decisiones rápidas y atacó el aro tanto desde el perímetro como en la zona pintada, en los que superó por físico y alcance a los hombres altos de los Cavaliers, Evan Mobley y Jarrett Allen.

"Sentí que el partido pasado nos sirvió para recopilar mucha información. Hoy solo quería ser agresivo, generar jugadas y presionar a la defensa", señaló.

Su impacto no fue solo ofensivo: el jugador resultó clave en el planteamiento defensivo que secó por completo a Mobley, al dejarlo sin anotaciones en toda la segunda mitad del compromiso.