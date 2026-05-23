Marineros y Cañeros logran triunfos importantes en la LNB

Los Marineros de Puerto Plata doblegaron 100 por 93 a los Leones de Santo Domingo en partido de la ronda regular de la LNB en el Club San Carlos.

Con el triunfo, los Marineros le ganaron 2-0 la serie particular a los Escarlatas y colocan su récord en 7-7 y escalan al quinto peldaño de la tabla, mientras que los Rojos (5-10) ocupan el séptimo puesto cuando les resta un partido.

Los Marineros se adjudicaron el partido al dejar en 14 puntos en el último cuarto a los Leones, que permitieron 31 tantos. Los parciales quedaron 25-30, 29-28, 15-21 y 31-14 a favor del quinteto de la Novia del Atlántico.

Anderson García, con 19 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias, lideró en eficiencia a los Marineros, que también contaron con la ofensiva de Emmanuel Omogbo, con 21 puntos; Richard Polanco, con 14 tantos, y Andrés Fulgencio, con 17 unidades.

Por los Leones, Gerardo Suero y Brayan Saviñón anotaron 21 puntos cada uno, mientras que José Liriano y Kerry Richardson agregaron 15 por cabeza, y Ramaine Thomas terminó con 12 tantos.

Los Marineros acortaron distancia en los primeros 2:58 del cuarto período al protagonizar una corrida 9-3 que redujo la ventaja a cuatro puntos (78-82). El equipo de Puerto Plata igualó 84-84, con un 15-5, cuando restaban 3:50 por jugar, y luego siguió con un intercambio de canastas, empatándose 87-87 y 89-89.

Con un disparo de tres puntos con 2:00 minutos en el reloj, de Andrés Fulgencio, puso arriba 92-89 a los Marineros, para mantener la distancia el resto del camino.

Yeison Colomé conduce triunfo de Cañeros sobre Titanes

Con 34 puntos anotados, Yeison Colomé lideró la victoria 102-96 de los Cañeros del Este sobre los Titanes del Sur en partido efectuado la noche del viernes en el polideportivo Eleoncio Mercedes.

Colomé, quien lanzó para un 64 por ciento desde el campo (14/22) y para un 43 en triples (3/7), aportó seis asistencias para que los Cañeros alcanzaran su séptima victoria de la campaña.

A pesar de la victoria los romanenses no pudieron ganarle la serie particular a los Titanes, ya que cayeron el pasado 20 de mayo ante los azules 87-74.

Por los Cañeros (7-8), también hicieron su aporte Lazar Lugic con un doble-doble de 16 puntos y 12 rebotes, mientras que Luixander Blanco añadió 11 tantos y cuatro asistencias.

Por los Titanes (5-8), se destacaron Tyree White y Randy Bautista, quienes anotaron 17 puntos cada uno. Jonathan Araújo se apuntó un doble-doble de 15 unidades y 15 capturas.

Partidos de este sábado

Los Héroes de Moca reciben a los Metros de Santiago en el techado Moca 85, desde las 7:00 de la noche, y los Soles del Este visitan a los Reales de La Vega, a las 7:30 de la noche, en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel.