Titanes vencen a Marineros en el debut de Richard Bautista

Lazar Lugic ataca el aro en el partido de los Cañeros del Este ante los Gigantes de San Francisco ( FUENTE EXTERNA )

Richard Bautista debutó en grande al encabezar el triunfo de los Titanes del Sur 76-74 sobre los Marineros de Puerto Plata en partido de la ronda regular de la Liga Nacional de Baloncesto celebrado este domingo en el Polideportivo Fabio Rafael González de Puerto Plata.

Bautista fue decisivo con 19 puntos para los Titanes, que colocan su récord en 6-8, con dos fechas por jugar, mientras que los Marineros, que tienen 7-8, se quedaron a las puertas de la clasificación.

Con 10 segundos por jugar, los Marineros tuvieron la oportunidad de irse arriba con un disparo de tres o igualar, pero fallaron ambos intentos al expirar el reloj con el encuentro 74-76.

La baja efectividad en tiros libres, al fallar 16 intentos (21 de 37) fue factor para el resultado adverso para el equipo de Puerto Plata.

Los parciales terminaron 22-23, 22-14, 19-22 y 13-15 a favor de los Titanes, que contaron además con el aporte de Shawn Williams, con 10 puntos, y Jhonatan Araujo, con nueve tantos y ocho rebotes.

Por los Marineros, que tiraron para un 40 por ciento de campo, con 45 rebotes y 11 asistencias, Anderson García anotó 18 puntos con 14 rebotes; Luis Feliz logró 14 con siete rebotes, y Emmanuel Omogbo terminó con 10 unidades.

Los Titanes lanzaron de campo para un 39 por ciento (27-69), con 34 rebotes, 11 asistencias y un 71 por ciento en tiros libres (12 de 17).

Cañeros ganan partidazo a Gigantes en SFM

Lazar Lugic encestó 27 puntos, Yeison Colomé consiguió el triple ganador y los Cañeros de Este resistieron una reacción de los Gigantes Basketball Club para vencerlos 105-100 en el pabellón Mario Ortega de San Francisco de Macorís.

Lugic lanzó de 12-8 de campo, atrapó siete rebotes y repartió tres asistencias, mientras que Marvin Smith Jr. aportó 19 unidades y Eusebio Suero 18. Colomé también se apuntó 18 unidades, además de cinco asistencias y tres robos.

Por los Gigantes, Luismal Ferreiras estuvo inmenso con 34 puntos y 16 rebotes, Charles Brown Jr. agregó 23 tantos y siete asistencias, en tanto que Francis King Fitzgerald se apuntó 15 en anotación, con cinco capturas y cuatro asistencias.

Los Cañeros colocaron su registro en 8-8, pero deben esperar el desenlace de una reñida tabla de posiciones para conocer si avanzan a la fase de eliminación. Los Gigantes dejaron su registro en 12-3, el mejor en la temporada 2026.

Después de un gran tercer tiempo, los Cañeros mantuvieron la intensidad en el cuarto período. Smith Jr. clavó un triple faltando 6:19, con el cual los romanenses sacaron ventaja de 10 (96-86).

Sin embargo, los Gigantes presionaron y una canasta de Ferreiras tras tomar un rebote ofensivo, restando 1:25, puso el marcador 100-99, completando así una corrida de 14-3.

Pese a ese empuje francomacorisano, los Cañeros no bajaron la cabeza y Colomé encestó un largo triple restando 23.9 segundos, con el cual los visitantes recuperaron el comando 103-100. En la siguiente posesión los Gigantes no pudieron empatar, gracias a la buena rotación defensiva de los ganadores.

Los parciales concluyeron 26-35, 26-28, 29-14 y 24-23 para los Cañeros.

Partidos de este martes

La Liga Nacional de Baloncesto no tiene actividad este lunes, pero retornará el martes cuando los Metros reciban a los Marineros de Puerto Plata a las 8:00 de la noche, en la Gran Arena Oscar Gobaira, y los Titanes del Sur visitan a los Soles del Este en el techado Rolando Ramírez de San Pedro de Macorís, a las 8:30 de la noche.