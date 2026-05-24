A un paso de las Finales: Radiografía de la racha histórica de los Knicks

Los Knicks de Nueva York están a una victoria de llegar a las Finales de la NBA. Y se han colocado en esta posición gracias a una racha de 10 victorias consecutivas como ninguna otra en la historia del equipo.

O en la historia de la NBA, para el caso.

Estaban abajo 2-1 contra Atlanta en la primera ronda, lo que ahora parece haber ocurrido hace una eternidad. Desde entonces tienen un récord de 10-0, tras ganar los últimos tres partidos contra los Hawks, barrer a Filadelfia en la segunda ronda y ahora tomar una ventaja de 3-0 sobre Cleveland en las finales de la Conferencia Este.

Parece fácil, pero el entrenador de los Knicks, Mike Brown, señaló que "no hay nada de fácil en esto" y agregó que contar con "un poco de suerte" también ayuda.

"Están haciendo las cosas de las que siempre hablo: se exigen cuentas unos a otros, creen en el proceso, están jugando con un espíritu competitivo que no tiene rival", dijo Brown. "Si haces esas cosas mientras te concentras en los detalles, te comunicas, aportas energía y esfuerzo, tienes la oportunidad de hilar varios partidos seguidos".

Una mirada a los números de este tramo de un mes de los Knicks:

+225

Los Knicks han ganado estos 10 partidos de playoffs consecutivos por un total combinado de 225 puntos. Nunca ha habido un tramo de 10 partidos tan unilateral en la historia de la NBA, ya sea en temporada regular o en playoffs.

Antes de esta racha en la postemporada, la diferencia de puntos más abultada en una racha de 10 victorias consecutivas para los Knicks ocurrió del 24 de octubre al 11 de noviembre de 1969, con 168 puntos. Nueva York ganó el título de la NBA esa temporada.

La racha de 10 victorias más dominante en la historia de los playoffs pertenecía a los Warriors de Golden State de 2016-17, quienes superaron a sus rivales por 171 puntos durante ese lapso en camino al título de esa temporada.

Entre los entrenadores asistentes de ese cuerpo técnico de los Warriors se encontraba Mike Brown, actual entrenador en jefe de los Knicks.

Y el récord de la NBA para un diferencial de puntos en cualquier tramo de 10 partidos, hasta ahora, era un margen de 214 puntos de los Bucks de Milwaukee durante la temporada 1973-74. Los Bucks tuvieron marca de 9-1 en esos juegos.

El diferencial más dominante durante una racha de 10 victorias consecutivas también fue de los Bucks, que superaron a sus oponentes por 212 puntos del 11 al 24 de febrero de 1971.

Rachas de 10 victorias consecutivas

La racha de 10 victorias consecutivas de Nueva York está empatada como la quinta más larga en una sola postemporada.

Golden State comenzó con un 15-0 en los playoffs de 2017.

San Antonio ganó 12 seguidos en los playoffs de 1999, y los Lakers de Los Ángeles tuvieron un par de rachas de 11 victorias consecutivas en playoffs: primero en 1989, cuando fueron barridos por Detroit en las Finales de la NBA, y nuevamente en 2001 cuando vencieron a Filadelfia por el campeonato.

Los Knicks se unen a Boston (2024), Cleveland (2016 y 2017), San Antonio (2012) y Nueva Jersey (2003) como los equipos con rachas de 10 victorias consecutivas en una misma postemporada.

Antes de esta temporada, la racha de victorias más larga de los Knicks en los playoffs (en una misma campaña) era de seis partidos, lograda en 1999.

La anotación de los Knicks

Nueva York ha anotado 1,222 puntos durante esta racha ganadora. Los Knicks son apenas el octavo equipo que anota esa cantidad de puntos durante un tramo de 10 partidos de postemporada.

De los siete anteriores, cinco terminaron ganando el título de la NBA: Golden State en 2017, los Lakers en 1987, los Lakers en 1985, Filadelfia en 1967 y Boston en 1959.

Los dos que no lo lograron fueron Denver en 1985 y San Antonio en 1983.

Efectividad en tiros durante la racha

Los Knicks están lanzando para un 53.8% de efectividad en tiros de campo durante esta racha de 10 victorias, por mucho el mejor porcentaje en la NBA desde que comenzó este camino el 25 de abril.

Oklahoma City lanza para un 50.1% desde esa fecha. Ningún otro equipo de la liga supera el 50% en las últimas cuatro semanas.

Guerreros de la carretera

Nueva York tiene una marca de 5-0 en sus últimos cinco partidos de playoffs como visitante, empatando la racha más larga de este tipo en la historia de la franquicia. Los Knicks de la temporada pasada también tuvieron una racha de cinco victorias consecutivas fuera de casa.

Sin embargo, las cinco victorias de la racha actual de los Knicks han sido por doble dígito, empatando la racha más larga de su tipo en la historia de los playoffs de la NBA.

Miami ganó cinco partidos consecutivos como visitante por doble dígito en 2013, y Golden State lo hizo en 2017. Ambos clubes terminaron ganando el campeonato de la NBA en esas respectivas temporadas.