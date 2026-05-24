Spurs igualan la final del Oeste ante Thunder con descomunal Wembanyama

Los San Antonio Spurs empataron a dos victorias por bando la Serie Final de la Conferencia Oeste ( AFP )

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Los San Antonio Spurs del prodigio francés Victor Wembanyama derrotaron de local 103-82 el domingo al campeón Oklahoma City Thunder e igualaron 2-2 la final de la Conferencia Oeste de la NBA.

Wembanyama, que antes del juego fue nombrado por primera vez en el mejor quinteto de la temporada, lo celebró con un partidazo en el que anotó 33 puntos, con 8 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y 3 bloqueos en 31 minutos en cancha.

El pívot lanzó para un 50 por ciento de efectividad (11-22) desde la cancha, incluidos tres triples que hicieron delirar a los espectadores presentes en el Frost Bank Center, en San Antonio (Texas).

"No estamos sorprendidos, hicimos lo que teníamos que hacer", dijo Wemby a la cadena NBC. "Vimos mucho video en las últimas 48 horas y eso fue muy importante".

La presencia del gigante de 2,24 metros de altura en la pintura fue un factor determinante en ambas victorias de los Spurs, cinco veces campeones de la NBA, en su primera final de conferencia en casi una década.

"Estábamos por primera vez en desventaja en estos playoffs y simplemente hemos respondido", dijo Wemby.

- "Simplemente hemos respondido" -

"No ha sido nada extraordinario. No ha sido magia. Simplemente hemos hecho lo que teníamos que hacer", agregó el astro francés. "La serie aún está lejos de terminar. Nos quedan seis victorias más antes de poder descansar".

Defensivamente, Wembanyama influenció el juego y limitó al poderoso ataque de Oklahoma City a una de sus peores noches en los últimos años con apenas 82 puntos.

Shai Gilgeous-Alexander, doble MVP (Jugador Más Valioso) y también elegido en el mejor quinteto del año, se quedó en sólo 19 puntos para Oklahoma City, secundado por el pívot Isaiah Hartenstein con 12.

"No estamos listos para que termine la temporada", afirmó por su parte el base De'Aaron Fox, recuperado de su lesión de tobillo. "Ganamos 60 partidos (en la temporada regular) porque tenemos un equipo con muchas opciones, simplemente salimos a buscar los mejores lanzamientos".

Fox, de 28 años, completó un doble-doble de 12 puntos y 10 rebotes en 31 minutos en la duela.

El Thunder conectó sólo seis de sus 33 intentos desde la línea de tres, una condicionante clave para la derrota.

Los jóvenes Spurs, que juegan su primera postemporada desde 2019, fueron amplios dominadores del encuentro y llegaron liderar hasta por 25 puntos en el tercer cuarto. Luego mantuvieron la ventaja en la recta final.

El quinto juego de la final del Oeste se disputará el martes en el Paycom Center, la casa del campeón Thunder, en Oklahoma City.

En la Conferencia Este, los New York Knicks dominan 3-0 a los Cleveland Cavaliers, una ventaja que ningún equipo ha desperdiciado en la historia de los playoffs.

El lunes, en Cleveland, los Knicks tienen su primera oportunidad para llegar a las Finales de la NBA por primera vez en el siglo.

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