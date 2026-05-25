García gana por un voto el Jugador de la Semana en la LNB

Por tercera vez esta temporada, Andersson García conquistó el premio de Jugador de la Semana en la LNB. Esta vez lo hizo apenas por un voto de ventaja sobre Yeison Colomé.

García, de los Marineros de Puerto Plata, disputó tres partidos y ayudó a su equipo a ganar dos de ellos. Promedió 15.6 puntos, 7.3 asistencias, 12.6 rebotes, lanzó para 58 por ciento de campo y tuvo 85 de eficiencia.

El delantero recibió 23 de los 70 votos emitidos por los periodistas que cubren el circuito de primera división, superando los 22 que recibió Colomé, jugador de los Cañeros del Este.

Colomé también participó en tres encuentros, de los cuales su equipo ganó dos. Se destacó con 25.0 unidades, 5.3 asistencias, 2.0 rebotes y 47 por ciento de campo, logrando también 60 en eficiencia.

Otros que recibieron votos

Lazar Lugic (11 votos), de los Cañeros, Francis King Fitzgerald (7) y Luismal Ferreiras (3), de los Gigantes Basketball Club, Emmanuel Omogbo (2), de los Marineros, Malachi Richarsdson (1), de los Reales de La Vega y Kevin Obanor (1), de los Héroes de Moca, también recibieron consideraciones.

Los ganadores

Además de García (tres veces), el premio de Jugador de la Semana de la LNB también lo han ganado: Luismal Ferreiras, Jordan Hall y Gerardo Suero.