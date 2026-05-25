Jalen Henry es contratado como nuevo refuerzo de los Marineros

Los Marineros de Puerto Plata anunciaron la contratación del jugador estadounidense Jalen Henry, quien se integra de inmediato al plantel como el nuevo refuerzo importado del equipo para la continuación de la temporada de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB).

Henry, un fornido ala-pívot y pívot de 28 años y 2.03 metros de estatura (6'8"), viene de registrar una notable actuación con los Helsinki Seagulls en la Korisliiga de Finlandia, donde promedió 18.6 puntos y 6.9 rebotes por partido, lanzando para 47% desde el campo y 40% detrás del arco.

Perfil y trayectoria profesional del jugador

Su perfil dinámico destaca por su agresividad en la pintura, consistencia defensiva y capacidad para abrir la cancha con su tiro de media y larga distancia.

Egresado de la universidad de Southern Illinois University-Edwardsville (SIUE) en el baloncesto colegial de la NCAA, Henry cuenta con una amplia trayectoria profesional en ligas de primera división de países como Francia, Portugal, Lituania, Hungría, Suiza y la Liga Letón-Estonia.

El debut del norteamericano está previsto para este martes cuando el conjunto puertoplateño enfrente en Santiago a los Metros, buscará su clasificación a la fase de eliminación.